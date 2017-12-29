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Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана28.12.2017
Общество  16:10

Астана. 28 декабря. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Казгидромет", в Костанайской области сутки 29 декабря ожидается местами ветер до 15-20 метров в секунду, ночью местами метель, туман, гололед.

По Восточно-Казахстанской области 29 декабря ожидается местами снег, метель, на дорогах гололедица, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. По Усть-Каменогорску 29 декабря ожидается снег, метель, на дорогах гололедица, усиление ветра также до 15-20 метров в секунду.

Кроме того, жителей Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей синоптики предупреждают об опасности схода снежных лавин.

"В связи выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в горных районах Алматинской области и в хребте Таласский Алатау (Южно-Казахстанской и Жамбылской областей) 29 декабря сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", - говорится в штормовом предупреждении.
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