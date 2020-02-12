Сильный порывистый ветер и осадки ожидаются в среду на юге Казахстана, морозы - на востоке

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в четырех областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, 12, 13 февраля в Жамбылской области местами ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду, с порывами до 23-28 метров в секунду. На юго-западе области - 30 метров в секунду и более. Днем 12 февраля в горных районах ожидаются сильные осадки, местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.

Ночью 12 февраля в Восточно-Казахстанской области ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха до 24-29 градусов мороза. Местами ожидается туман, низовая метель, ветер северо-восточный, восточный, с порывами 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области днем на большей части ожидаются осадки, местами сильные (дождь, снег), гололед, туман, метель, ветер восточный с переходом на западный, юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области ожидаются местами сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед, ветер восточный с переходом на юго-западный, 15-20 метров в секунду, местами порывы 24-29 метров в секунду.

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