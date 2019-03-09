СМИ: Казахстанские предприятия представили свои товары на международной выставке в Шанхае

Шанхай. 10 ноября. Kazakhstan Today - На проходящем в Шанхае первом Китайском международном импортном ЭКСПО предприниматель из Казахстана Камиль Акатаев внимательно знакомит посетителей из разных стран со своими экологически чистыми продуктами - медом из верблюжьей колючки и высококачественной говядиной, передает Kazakhstan Today.





Бизнесмен гордится тем, что инициатива построения Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) была выдвинута Китаем именно в Казахстане, а на нынешнее импортное ЭКСПО он смотрит с искренним восхищением в связи с его крупными масштабами, пишет агентство " Синьхуа ".





Как напоминает агентство, в 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин в Казахстане инициировал совместное строительство ЭПШП. На данный момент по маршрутам Китай - Европа в общей сложности отправлено более 11 тыс. составов, которые перевезли около 920 тыс. стандартных контейнеров грузов.





Компания "Золотой верблюд" (Golden Camel Group Ltd.), базирующаяся в Южно-Казахстанской области, привезла на выставку свою фирменную продукцию - сухое верблюжье молоко, которое заинтересовало многих посетителей.

Инициатива "Пояс и путь" имеет очень важное значение для стимулирования производства и экспорта казахстанских несырьевых продуктов. Мы очень поддерживаем эту инициативу, потому что она позволяет нашим предпринимателям выйти на такой огромный рынок, как Китай", - сказала заместитель директора Департамента регионального развития Национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен" Куралай Канахина.





Она добавила, что "сейчас между Китаем и Казахстаном разрабатывается множество проектов взаимодействия, включая железнодорожные, чтобы наша продукция могла выйти не только в китайскую провинцию Ганьсу, но и в Центральный Китай, и даже в восточные приморские города Циндао и Шанхай".





Согласно статистике, с 2011 года Китай выступает вторым по величине торговым партнером и крупнейшим экспортным рынком для Казахстана, однако при этом нефть и неблагородные металлы занимают до 90% в общем объеме казахстанского экспорта в Китай.





По поводу этого Канахина отметила, что в августе 2018 года в Казахстане была принята новая национальная стратегия экспорта казахстанской продукции за рубеж. В этой связи Национальная палата предпринимателей осуществляет экспортный сервис, сопровождает отечественных предпринимателей за границей, устраивает выставки, чтобы они могли найти себе партнеров.





Все это потому, что сейчас в Казахстане идет переход на несырьевую продукцию", - пояснила она.





По ее словам, в приоритетном порядке Казахстан намерен поставлять на китайский рынок органические, чистые продукты: мясо, мед, кондитерские изделия, молочную продукцию и муку.





Между Казахстаном и Китаем первые шаги делаются в легкой и в пищевой промышленности. Мы надеемся, что наши производители найдут на этой выставке новых китайских партнеров", - резюмировала Канахина.





Агентство подчеркивает, что, открыв первую в мире национальную выставку, целиком посвященную импортным товарам, Китай сделал еще один беспрецедентный шаг в истории международной торговли. Такая уникальная широкомасштабная выставка, которая будет проводиться регулярно в Китае, послужит важной опорой для осуществления инициативы ЭПШП, а также просторной площадкой для выхода товаров евразийских стран на китайский рынок.





Аналитики отмечают, что если ЭПШП позволяет предоставлять удобные транспортно-логистические коридоры для укрепления взаимосвязанности и торговых контактов между Китаем и евразийскими странами, то Китайское международное импортное ЭКСПО служит для евразийских стран витриной для демонстрации товаров и просторной платформой для проведения деловых контактов. Пользуясь шансами ускорения осуществления Китаем политики реформ и открытости, страны Евразии будут получать все более широкий доступ к китайскому рынку.





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