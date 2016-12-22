Алматы. 22 декабря. Kazakhstan Today - Из базы Юнион-Глетчер в Антарктиде стартовала первая казахстанская лыжная экспедиция на Южный полюс земли, сообщили в пресс-службе Казахского Географического Общества.

Как отметили в общественном объединении, казахстанские атлеты Юрий Юшин, Ильяс Галимбеков и исследователь-медик Даулет Шарипов пройдут дистанцию в 217 километров на лыжах, прежде чем достичь цели. Руководит группой казахстанский восходитель и путешественник Магжан Сагимбаев, передает Kazakhstan Today.

После завершения восхождения на пик Винсона - самую высокую точку Антарктиды в День независимости, Казахское географическое общество приступило ко второму этапу научно-исследовательской экспедиции "Полюс независимости" - лыжному переходу на Южный полюс. До точки старта полярники летели около 6 часов на самолете, пролетев над Ледовой Полярной Шапкой - самым высоким плато в Антарктике. Члены экспедиции планируют дойти до финиша за 10 дней при условии хорошей погоды. Участники также везут с собой провизию, оборудование на санях, которые пристёгиваются к специальной поясной обвязке. Ежедневно члены лыжной экспедиции намерены преодолевать до 20 километров пути. Команда оснащена специальной системой онлайн-трекеров, которая позволяет следить за передвижениями лыжников в реальном времени на сайте проекта www.kazgeo.kz, рассказали в пресс-службе.

"Нас высадили из самолета, и мы оказались посреди белого снега и вечного солнца. За сегодняшний день мы прошли 7,6 километра, начали разбивать лагерь. По маршруту иногда был ветер, а в целом погода радует", - сообщил руководитель группы экспедиции, руководитель регионального представительства Qazaq Geography в Алматы Магжан Сагимбаев.

В пресс-службе отметили, что это третья полярная экспедиция на счету КазГео. Первая экспедиция, которая прошла в 2011 году, вошла в книгу рекордов Гиннесса за самое быстрое прохождение маршрута, благодаря этой антарктической программе было инициировано присоединение Казахстана к Договору об Антарктике от 1959 года.

Экспедиция "Полюс независимости" проводится под эгидой Ассамблеи народа Казахстана, при поддержке Республиканского общественного объединения "Казахстанское национальное географическое общество" (Qazaq Geography). Генеральным партнером проекта выступил Национальный управляющий холдинг "Байтерек", партнерами - Назарбаев Университет, КазНУ имени аль-Фараби и КазНМУ имени Д. С. Асфендиярова. Организатором научно-исследовательской экспедиции является Казахское географическое общество.

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