Участок улицы Наурызбай батыра в Алматы перекроют в связи с дорожно-ремонтными работами

Алматы. 14 мая. Kazakhstan Today - Участок улицы Наурызбай батыра перекроют в связи с дорожно-ремонтными работами, передает Kazakhstan Today.

"В связи с дорожно-ремонтными работами на улице Наурызбай батыра участок дороги от проспекта Райымбека до улицы Маметова с 23.00 14 мая по 06.00 15 мая будет перекрыт", - сообщили в компании "Алматы жолдары".

Кроме того, в связи с дорожно-ремонтными работами на улице Гоголя , перекресток улицы Байтурсынова и улицы Гоголя с 23.00 14 мая по 06.00 15 мая будет частично перекрыт.

Во избежание заторов, просим жителей и гостей города Алматы скорректировать свой маршрут заранее. Ответственный за проведение дорожно-ремонтных работ, является подрядная организация ТОО "ПСФ Анонс", - отметили в компании.

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