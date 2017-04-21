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В аэропорту Алматы сегодня пройдут антитеррористические учения21.04.2017
Общество  09:41

Алматы. 21 апреля. Kazakhstan Today - В Международном аэропорту Алматы сегодня пройдут антитеррористические учения, сообщили в пресс-службе ДВД города.

"21 апреля в условиях международного аэропорта Алматы городским оперативным штабом по борьбе с терроризмом, в преддверии подготовки к Международной выставке ЭКСПО-2017 в Астане, проводится плановое антитеррористическое учебное мероприятие", - сообщили в пресс-службе, пeредаёт Kazakhstan Today.

В ведомстве отметили, что учение проводится с целью отработки навыков взаимодействия при возникновении террористической угрозы на объекте транспортной инфраструктуры.

Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на воздушном транспорте путём поиска и обезвреживания взрывных устройств, освобождения заложников и нейтрализации террористов.
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