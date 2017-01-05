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В Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение04.01.2017
Общество  12:49
Астана. 4 января. Kazakhstan Today - В Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение.

"В Акмолинской области сутки 4, ночью 5 января ожидаются гололед, метель, юго-западный ветер 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду", - говорится в штормовом предупреждении РГП "Казгидромет", передает Kazakhstan Today.

В Астане сутки 4 января ожидаются гололед, метель, усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 метров в секунду.
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