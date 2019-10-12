В Актау состоялось торжественное открытие юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию Абиша Кекильбайулы

Актау. 11 октября. Kazakhstan Today - 10 октября в Актау в культурно-досуговом комплексе имени Абая состоялось торжественное открытие юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию народного писателя Республики Казахстан Абиша Кекилбайулы, передает Kazakhstan Today.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель премьер-министра Республики Казахстан Бердибек Сапарбаев, аким Мангистауской области Серикбай Трумов, а также представители общественности, деятели культуры и искусства, соратники, родные и близкие писателя, сообщила Региональная служба коммуникаций.

В красочно оформленном КДК, с исполнением чарующей национальной мелодии, гостей встретил фольклорный ансамбль "Акжарма". В начале праздничного мероприятия айтыскер Мэлс Косымбай исполнил "Арнау", посвященную Абишу Кекильбайулы.

Заместитель премьер-министра Бердыбек Сапарбаев прочитал поздравления Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева народу Мангистау.

Абиш Кекильбаев был председателем Верховного совета, государственным секретарем и свои обязанности он исполнил с достоинством. Когда он был депутатом Сената Парламента, всегда знал проблемы общества и поднимал эти вопросы. Сегодня его родной край отмечает его юбилей с достоинством. Также в Алматы в честь Абиша Кекилбаева была названа улица. Великолепный памятник был воздвигнут в священном Мангистау. Кроме этого, презентовали культурный центр. Я убежден, что памятная жизнь Абиша Кекилбаева, который внес значительный вклад в развитие страны и ее истории, навсегда останется в памяти нашего народа. Поздравляю всех вас с юбилеем!" - говорится в поздравительном письме.

На открытии торжественного вечера глава региона Серикбай Трумов поблагодарил почетных гостей, прибывших со всех концов страны, отметив, что празднование 80-летнего юбилея писателя является значимым, масштабным и фундаментальным событием для всего Казахстана. Оно даст возможность осмыслить прошлое и настоящее нашего народа и придаст уверенность в поступательном движении вперед. Он отметил важность передачи из поколения в поколение большого литературного наследия народного писателя, повышения духовных ценностей казахстанцев.

Как видный государственный деятель Абиш Кекилбайулы немало потрудился во благо процветания нашей страны. Занимая высокие посты председателя парламента Казахстана, государственного секретаря, советника президента, сенатора, он достойно служил своей Родине. Долгие годы трудился рядом с Первым Президентом РК. Был его верным соратником в политической деятельности и являлся его мудрым советником в сложнейшее для страны время. Мы ставим своей целью пропагандировать богатое литературное наследие Абиша Кекилбайулы молодому поколению, помогая осмыслить его и укрепить в сознании. Передать из поколения в поколение бесценные произведения великого художника слова, отражающие целую эпоху и имеющие глубокое содержание - наш гражданский долг", - заключил Серикбай Трумов.

В фойе культурно-досугового комплекса были организованы музейные и библиотечные выставки, а также фотовыставки, посвященные жизни и творчеству Абиша Кекилбайулы.

Неоценима роль Абиша Кекилбайулы как выдающегося писателя, драматурга, критика, государственного и общественного деятеля, философа. Все его труды посвящены судьбе страны и родной земле, Родине. Глубоко осознавая социальные и экономические проблемы, будущее страны и благополучие многонационального государства, он посвящал свои произведения, наполненные трепетными чувствами к родному народу, затрагивая в них самые актуальные темы о повышении благосостояния соотечественников.

Абиш Кекилбайулы был первым государственным секретарем Республики Казахстан в 1996-2002 годах. С 2002 года назначен депутатом сената парламента РК. Депутат сената парламента Республики Казахстан II и III созывов.

Депутат мажилиса парламента Республики Казахстан I созыва, председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности. председатель Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва.

Он был признан выдающимся писателем и великолепным политиком не только в Казахстане, он был чтим и жителями России и Германии, а также народами Турции и других стран. Особо отмечена роль государственной и общественно-политической активности Абиша Кекильбайулы.

Внося свой неоценимый вклад в дело развития Казахстана, Абиш Кекильбаев активно принимал участие в решении экономических, социальных, политических, экологических, межнациональных, дипломатических, международных и других вопросов в судьбе родной страны. Он являлся достойным гражданином, который проявил сочувствие к судьбе народа, проанализировал пути развития Казахстана, вложил огромный труд в развитие национальных интересов и национального самосознания.

С приветственным словом к гостям вечера обратился писатель Толен Абдикулы и поэт Есенгали Раушанов.

Праздничный вечер продолжился инсценировкой поэтической постановки "Мангистау" в исполнении Айгуль Улкенбаевой, актеров музыкально-драматического театра имени Н. Жантурина, Айгуль Косановой.

Перед гостями вечера выступили актеры Мангистауского областного музыкально-драматического театра имени Н. Жантурина, театральная школа Гульсины Миргалиевой, народный ансамбль танца "Жорга", которые исполнили театрализованный пролог "Аманат аркалаган Абыз", составленного на основе произведений и интервью Абиша Кекилбайулы.

В завершение торжественного вечера Тамара Асар и народный коллектив ансамбля танца "Жорга" выступили с постановкой "Абіш Алемі" ("Мир Абиша").

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