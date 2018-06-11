В Алматы отметили праздник русского языка и наградили отличников тотального диктанта

Алматы. 11 июня. Kazakhstan Today - В Алматы отпраздновали День русского языка, который отмечается 6 июня, передает Kazakhstan Today.

Праздник по традиции начался с возложения цветов к памятнику А.С. Пушкину. В день рождения великого русского поэта от имени Российской Федерации цветы возложили консул генерального консульства РФ в Алматы Ирина Переверзева и епископ Каскеленский Геннадий Гоголев.

Переверзева отметила, что с каждым годом желающих принять участие в праздновании Дня русского языка становится все больше. К акции присоединяются не только казахстанцы и россияне, но и граждане других стран, живущие в Алматы.

Студенты, преподаватели вузов, учителя, ветераны, деятели литературы и искусства, журналисты делились своими мыслями о роли русского языка в современном мире. Алматинские поэты читали свои стихи, посвященные Пушкину и русскому языку. Аплодисментами были встречены выступления студентов из Китая, изучающих русский язык в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби.

Епископ Геннадий, лауреат российской государственной награды - медали Пушкина - отметил важность изучения жизни великого русского классика не только как поэта, но и как человека - христианина, который являет собой пример стойкости духа и деятельного раскаяния.

Праздник продолжился в Генеральном консульстве, где состоялось награждение отличников тотального диктанта и республиканского конкурса эссе "О россии с любовью". Конкурс эссе традиционно проходит на факультете журналистики Казахского национального университета. Председатель жюри, известный алматинский журналист Лариса Нода, отметила возросший уровень работ и зрелось изложения материала молодыми конкурсантами.

Руководитель штаба тотального диктанта Анна Бузело, подводя итоги, отметила, что в 2018 году отличниками стали 30 алматинцев в возрасте от 14 до 70 лет.

Дипломами, благодарственными письмами и ценными подарками были награждены отличники, организаторы тотального диктанта и учителя русского языка. Особой благодарности была удостоена учитель лицея для одаренных школьников №165 Марина Асылбекова. Сразу семь из ее учеников написали диктант на отлично.

Алматы принимает участие в тотальном диктанте с 2011 года. В этом году на 16 площадках его написали 589 человек.

Праздник завершился концертом известной российской оперной певицы Евгении Смольяниной, которая исполнила романсы и песни русских и российских композиторов, сообщает Youtube-канал Semirechie

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