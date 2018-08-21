Алматы. 21 августа. Kazakhstan Today - В Алматы полиция оштрафовала водителей очередного свадебного кортежа, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил начальник управления административной полиции ДВД города Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев, около 17.00 поступила информация от оперативного дежурного о том, что по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении движется свадебный кортеж, водители которого нарушают ПДД. Информация была передана патрульным автоэкипажам.

"Данный кортеж задержан по проспекту Аль-Фараби, неподалеку от поворота на Ремизовку. На 9 водителей за нарушение ПДД РК всего было составлено 13 административных протоколов, из них: по части 1 статьи 595 (маневрирование) - 5, по статье 614 (создание препятствия) - 5, по части 10 статьи 590 (тонировка, повторно) - 1, по части 5 статьи 590 (тонировка) - 1, по части 10 статьи 590 (управление ТС без ГРНЗ) - 1", - проинформировал Жандос Мураталиев.

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