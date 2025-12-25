В Алматы началось общественное обсуждение обновленного генплана

Фото: Даниил Девяткин, kz.kursiv.media

Алматы. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Еще одно здание в "Золотом квадрате" Алматы может лишиться своего исторического облика. Речь идет о здании аппарата акима Алмалинского района на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Айтеке би. В советское время здесь располагались горисполком района и городской совет депутатов. Проект здания разработал известный архитектор Владимир Кацев - автор высокогорного катка "Медеу", Алматинского цирка и других знаковых объектов города, сообщает - Еще одно здание в "Золотом квадрате" Алматы может лишиться своего исторического облика. Речь идет о здании аппарата акима Алмалинского района на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Айтеке би. В советское время здесь располагались горисполком района и городской совет депутатов. Проект здания разработал известный архитектор Владимир Кацев - автор высокогорного катка "Медеу", Алматинского цирка и других знаковых объектов города, сообщает Kursiv





По информации издания, сейчас вокруг здания возвели высокий железный забор, что сразу обеспокоило ценителей архитектуры и рядовых алматинцев. Жители города переживают, что здание "закатают в стекло и бетон" и оно лишится своего исторического облика.





История строительства этого здания уникальна для города, в то время - симбиоз национального и классического. Я своими глазами видел ручную графику фризов и уникальный капителей, которые несут себе историю узора национальной идентичности. И мне больно видеть, как люди эту идентичность пытаются уничтожить", - пишет один из пользователей Threads.





Сообщается, что реконструкция здания выполняется по заказу управления строительства Алматы, генподрядчиком выступает ТОО "DK Proekt". Работы уже начались и должны закончиться в ноябре 2026. Судя по рендерам с паспорта объекта, здание сохранит свою форму, но его облик может кардинально поменяться. На сайте госзакупок лота по указанному названию нет, поэтому и стоимость ремонта неизвестна.





Стоит отметить, что общественники все чаще поднимают вопрос о необходимости системной охраны исторической застройки и сохранения оставшихся уникальных объектов, формирующих архитектурную идентичность Алматы.





За последние годы Алматы лишился ряда объектов, многие из которых имели не только архитектурную, но и культурную ценность.





Осенью этого года стало известно, что в городе снесли старинное строение стадиона "Медик".





Также в соцсетях поднялась волна возмущения в связи с тем, что взявшийся реконструировать гимназию № 56 подрядчик начал сносить портик здания. Алматинцы выразили опасения, что после реконструкции здание навсегда потеряет свой исторический архитектурный облик, как это произошло, к примеру, с Дворцом Республики, несмотря на заверения акимата, что "в процессе реконструкции здания карниз будет восстановлен в первоначальном архитектурном облике".





В сентябре стало известно, что в Алматы снесут старейший роддом.





Кроме того, в этом году беспокойство горожан вызвала реконструкция здания Казахского национального театра драмы имени Мухтара Ауэзова.





Летом прошлого года в Алматы разгорелся скандал вокруг сноса еще одного исторического здания - дома школьников № 2. Власти города обещали на его месте построить новое здание. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически".





В начале этого года бывший аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмалинского района заявил , что историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей, будет снесено. Стоит отметить, что само здание не включено в список памятников архитектуры и истории местного или республиканского значения, но при этом получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма.





Общественники потребовали создать официальный наблюдательный совет за ходом строительства. Архитектор и исследователь города Адильжан Псяев ранее в комментарии "Власти" выражал надежду, что здание отреставрируют, а не снесут.





Здание спортивной школы представляет собой ярчайший для Алматы пример авангардного архитектурного стиля - конструктивизма. Таких зданий в Алматы осталось очень немного, а тем более в таком хорошем визуальном состоянии... Очень хочется надеяться, что это уникальное для республики здание будет реставрировано и получит охранный статус. Подобные объекты имеют яркую туристическую привлекательность для Алматы, не обладающим большим количеством исторических зданий", - говорил он.





Ранее, в 2006 году, на перекрестке улицы Кабанбай батыра и проспекта Сейфуллина, несмотря на многочисленные протесты общественности, варварски был снесен Алматинский дворец пионеров и школьников, а на его месте позже построили отель Rixos Almaty. Многочисленные обращения и письма граждан с просьбами сохранить уникальный дворец детства тогда были проигнорированы властями города.



