24.12.2025, 19:38 33396
В Алматы началось общественное обсуждение обновленного генплана
Фото: Акимат Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы стартовали общественные обсуждения проекта корректировки генерального плана - ключевого документа, определяющего развитие города до 2040 года, сообщили в пресс-службе акимата города.
В первый день прошла общая презентация с участием экспертов, представителей общественности, СМИ и жителей. Акимы восьми районов будут присутствовать на всех слушаниях и отвечать на вопросы горожан", - проинформировали в акимате.
Отмечается, что обновленный проект закрепляет запрет на строительство новых многоквартирных домов в предгорной зоне. Документ предусматривает перераспределение жилищного строительства, развитие школ, детских садов, медучреждений и общественных пространств. Также в приоритете - усиление общественного транспорта и обеспечение зелеными зонами.
Ранее проект корректировки был опубликован на официальных ресурсах управления архитектуры и градостроительства для ознакомления. В ближайшие три дня каждый сможет получить более детальную информацию. Мнения горожан будут учтены при доработке документа", - отметил генеральный директор НИИ "Алматыгенплан" Асхат Садуов.
Подробнее о том, какие меры предусмотрены в обновленном генплане для улучшения экологии в Алматы, читайте по ссылке.
новости по теме
23.12.2025, 09:10 122076
Еще одно здание в Алматы может лишиться своего исторического облика
Фото: Даниил Девяткин, kz.kursiv.media
Рассказать друзьям
Алматы. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Еще одно здание в "Золотом квадрате" Алматы может лишиться своего исторического облика. Речь идет о здании аппарата акима Алмалинского района на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Айтеке би. В советское время здесь располагались горисполком района и городской совет депутатов. Проект здания разработал известный архитектор Владимир Кацев - автор высокогорного катка "Медеу", Алматинского цирка и других знаковых объектов города, сообщает Kursiv.
По информации издания, сейчас вокруг здания возвели высокий железный забор, что сразу обеспокоило ценителей архитектуры и рядовых алматинцев. Жители города переживают, что здание "закатают в стекло и бетон" и оно лишится своего исторического облика.
История строительства этого здания уникальна для города, в то время - симбиоз национального и классического. Я своими глазами видел ручную графику фризов и уникальный капителей, которые несут себе историю узора национальной идентичности. И мне больно видеть, как люди эту идентичность пытаются уничтожить", - пишет один из пользователей Threads.
Сообщается, что реконструкция здания выполняется по заказу управления строительства Алматы, генподрядчиком выступает ТОО "DK Proekt". Работы уже начались и должны закончиться в ноябре 2026. Судя по рендерам с паспорта объекта, здание сохранит свою форму, но его облик может кардинально поменяться. На сайте госзакупок лота по указанному названию нет, поэтому и стоимость ремонта неизвестна.
Стоит отметить, что общественники все чаще поднимают вопрос о необходимости системной охраны исторической застройки и сохранения оставшихся уникальных объектов, формирующих архитектурную идентичность Алматы.
За последние годы Алматы лишился ряда объектов, многие из которых имели не только архитектурную, но и культурную ценность.
Осенью этого года стало известно, что в городе снесли старинное строение стадиона "Медик".
Также в соцсетях поднялась волна возмущения в связи с тем, что взявшийся реконструировать гимназию № 56 подрядчик начал сносить портик здания. Алматинцы выразили опасения, что после реконструкции здание навсегда потеряет свой исторический архитектурный облик, как это произошло, к примеру, с Дворцом Республики, несмотря на заверения акимата, что "в процессе реконструкции здания карниз будет восстановлен в первоначальном архитектурном облике".
В сентябре стало известно, что в Алматы снесут старейший роддом.
Кроме того, в этом году беспокойство горожан вызвала реконструкция здания Казахского национального театра драмы имени Мухтара Ауэзова.
Летом прошлого года в Алматы разгорелся скандал вокруг сноса еще одного исторического здания - дома школьников № 2. Власти города обещали на его месте построить новое здание. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически".
В начале этого года бывший аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмалинского района заявил, что историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей, будет снесено. Стоит отметить, что само здание не включено в список памятников архитектуры и истории местного или республиканского значения, но при этом получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма.
Общественники потребовали создать официальный наблюдательный совет за ходом строительства. Архитектор и исследователь города Адильжан Псяев ранее в комментарии "Власти" выражал надежду, что здание отреставрируют, а не снесут.
Здание спортивной школы представляет собой ярчайший для Алматы пример авангардного архитектурного стиля - конструктивизма. Таких зданий в Алматы осталось очень немного, а тем более в таком хорошем визуальном состоянии... Очень хочется надеяться, что это уникальное для республики здание будет реставрировано и получит охранный статус. Подобные объекты имеют яркую туристическую привлекательность для Алматы, не обладающим большим количеством исторических зданий", - говорил он.
Ранее, в 2006 году, на перекрестке улицы Кабанбай батыра и проспекта Сейфуллина, несмотря на многочисленные протесты общественности, варварски был снесен Алматинский дворец пионеров и школьников, а на его месте позже построили отель Rixos Almaty. Многочисленные обращения и письма граждан с просьбами сохранить уникальный дворец детства тогда были проигнорированы властями города.
В 2008 году город лишился еще одного исторического строения - здания автовокзала "Саяхат". Власти признали его аварийным и непригодным к эксплуатации. На месте снесенного автовокзала планировалось построить транспортный комплекс. Однако со временем там образовался стихийный рынок. Позже базар был снесен, а на его месте строят очередной ЖК.
22.12.2025, 13:24 165986
Засунула кота в барабан стиральной машины: в Жетысуской области полиция провела проверку после резонансного видео
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области полиция провела проверку после резонансного видео, на котором запечатлен кот, помещенный в барабан стиральной машины, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Публикация вызвала волну возмущения пользователей и стала поводом для незамедлительного реагирования со стороны правоохранительных органов. Сразу после появления видеоматериала сотрудники полиции начали проверку по факту жестокого обращения с животными. Автор ролика пояснила, что происходящее носило "шуточный" характер: якобы барабан стиральной машины был прокручен без воды всего один раз, после чего животное сразу извлекли", - говорится в сообщении.
Также в ходе проверки кот был осмотрен ветеринарным врачом.
По заключению специалиста, в настоящий момент угрозы жизни и здоровью животного нет. Тем не менее сам факт подобного обращения стал основанием для привлечения владелицы кошки к административной ответственности за жестокое обращение с животными", - добавили в полиции.
Ранее собаку протащили привязанной к машине в ВКО.
22.12.2025, 12:11 173471
В Казахстане представлен рейтинг ведущих GR-специалистов
Ожидается, что в 2026 году сектор Government Relations получит дополнительный импульс развития
Рассказать друзьям
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Профессиональное сообщество GR-Hub по итогам 2025 года определило ведущих специалистов в сфере Government Relations, чья деятельность направлена на выстраивание устойчивого и институционально выверенного взаимодействия между бизнесом, обществом и государством, передает корреспондент агентства.
Специалисты этой, на первый взгляд, неприметной, но стратегически значимой сферы сконцентрированы на формировании условий для разработки и привлечения передовых технологий, последовательном улучшении деловой среды и повышении конкурентоспособности Казахстана как юрисдикции, привлекательной для иностранного капитала и высококвалифицированных кадров", - отметили в сообществе.
Также, по данным GR-Hub, ожидается, что в 2026 году сектор Government Relations получит дополнительный импульс развития на фоне усиления интеграционных процессов и расширения инвестиционно-торгового взаимодействия в Центральной Азии.
С GR-рейтингом 2025 года можно ознакомиться по ссылке.
21.12.2025, 19:44 236896
Снег и метель прогнозируют в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Синоптики прогнозируют снег и метель 22 декабря на большей территории Казахстана, передает корреспондент агентства.
Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные системы сохранят свое влияние на большей территории Казахстана - прогнозируется снег с метелью, на западе, юго-западе страны в дневные часы осадки в виде дождя и снега", - сообщает РГП "Казгидромет".
По данным синоптиком, на северо-западе и в центре страны под влияние отрога антициклона прогнозируется погода без осадков.
По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра", - добавили в пресс-службе.
21.12.2025, 18:44 241786
Ушел из жизни актер Асанали Ашимов
Фото: instagram/madeniet__aqparat__ministrligi
Рассказать друзьям
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В возрасте 88 лет ушел из жизни народный артист Союза Советских Социалистических Республик, актер театра и кино Асанали Ашимов, передает корреспондент агентства.
Асанали Ашимович был выдающимся деятелем, который внес огромный вклад в развитие национальной духовности и основал высшую профессиональную школу казахского театрального и киноискусства", - сообщили в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан.
Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким Асанали Ашимова.
Асанали Ашимов, посвятивший всю свою жизнь служению театру и кино, внес неоценимый вклад в расширение горизонтов отечественной культуры. Выдающийся артист талантливо воплотил множество ярких образов и по праву завоевал искреннее признание широкой зрительской аудитории. Незабываемое наследие оставил Асанали Ашимов как выдающийся мастер сцены и кинорежиссер. Он воспитал целую плеяду молодых артистов и сыграл огромную роль в сохранении духовной преемственности поколений. Яркий образ Асанали Ашимова, в течение всего творческого пути отстаивавшего высокие идеалы искусства, навсегда останется в памяти нашего народа", - говорится в телеграмме.
Асанали Ашимов родился 8 мая 1937 года в селе Жайылма Южно-Казахстанской области (ныне территория Жамбылской области. - Прим. ред). Среди наиболее известных ролей актера - чекист Чадьяров в фильмах "Конец атамана" и "Транссибирский экспресс", Камал Айкенов в драме "Вкус хлеба". Фильмография Ашимова насчитывает несколько десятков работ, отмечает gazeta.ru.
С 1963 года Ашимов трудился в Казахском драматическом театре имени Мухтара Ауэзова. На его сцене он исполнил несколько десятков ролей, также поставил ряд спектаклей в качестве режиссера.
Ранее ушел из жизни телеведущий Юрий Николаев.
19.12.2025, 15:48 389461
Информацию о досрочной замене водительских удостоверений опровергли в МВД
Рассказать друзьям
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В полиции опровергли распространяемую в соцсетях информацию об обязательной досрочной замене водительских удостоверений.
В социальных сетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация о том, что водительские удостоверения, срок действия которых истекает в ближайшие четыре года, необходимо заменить заранее. Эта информация не соответствует действительности", - сообщает Polisia.kz.
В полиции подчеркнули, что порядок выдачи и замены водительских удостоверений не изменялся. Документы подлежат замене только по истечении их срока действия и в установленном порядке. Дополнительные требования, включая повторную сдачу экзаменов или какие-либо ограничения, отсутствуют.
Полиция призывает граждан не доверять недостоверным сообщениям и проверять сведения исключительно в официальных источниках. Распространение заведомо ложной информации влечет ответственность в соответствии со статьей 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан", - предупредили в МВД.
Напомним, в Казахстане подача заявлений на получение первичных водительских удостоверений стала доступна через мобильное приложение.
19.12.2025, 14:31 395031
Количество вооруженных конфликтов во всем мире достигло самого высокого уровня - Токаев
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего визита в университет Организации Объединенных Наций в Токио выразил обеспокоенность ростом конфликтов в мире, сообщает Акорда.
Количество и интенсивность вооруженных конфликтов во всем мире достигли самого высокого уровня за последние десятилетия, а глобальные военные расходы в прошлом году составили рекордных 2,7 трлн долларов. В то же время соперничество между ведущими державами достигло наивысшей степени, что уже привело к неспособности Совета Безопасности Организации Объединенных Наций решать какие-либо крупномасштабные международные конфликты", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Вместе с тем он обратил внимание на то, что возможности ООН все больше сдерживаются вследствие растущей геополитической поляризации и снижения доверия между крупными державами.
Поэтому, как было сказано далее, всеобъемлющая реформа ООН становится не риторическим вопросом, а общим приоритетом и стратегической необходимостью.
Любая значимая реформа должна начинаться с подтверждения приверженности Уставу ООН. Его основные принципы - суверенитет, территориальная целостность и мирное урегулирование споров - должны соблюдаться неукоснительно и без каких-либо исключений. Однако отдельные положения Устава уже не отражают реалии XXI века, в том числе те, которые несправедливы по отношению к Японии и другим странам, оказывающим значительную поддержку организации. Мир изменился, а Устав не поспевает за этими изменениями. Считаю, что настало время для ответственного диалога о том, как обеспечить его надежность и актуальность в будущем", - считает Касым-Жомарт Токаев.
Он призвал к обеспечению более широкого участия в СБ ООН ответственных средних держав.
Особое место в выступлении заняла проблематика, связанная с нарастающей ядерной угрозой. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что немногие страны могут так глубоко, как Казахстан и Япония, осознать цену, которую заплатило человечество за ядерное оружие.
Также президент предложил создать в Алматы региональный филиал университета ООН.
Глава государства подчеркнул, что авторитет Казахстана на международной арене напрямую опирается на прогресс, достигнутый внутри страны. По его мнению, именно ответственная внутренняя политика лежит в основе эффективной дипломатии.
Казахстан готов создать в Алматы региональный филиал университета ООН. Его деятельность могла бы быть сосредоточена в первую очередь на вопросах, связанных с водной и климатической безопасностью, предотвращением конфликтов и миротворчеством, устойчивым развитием и управлением искусственным интеллектом" - заявил Касым-Жомарт Токаев.
В завершение глава государства заявил о заинтересованности Казахстана в дальнейшем укреплении институционального партнерства между университетом ООН и ведущими казахстанскими вузами в области совместных исследований, академических обменов и программ подготовки выпускников.
Ранее в Токио состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с руководителем одной из крупнейших и влиятельных японских торгово-инвестиционных корпораций Sumitomo Шинго Уэно.
18.12.2025, 20:37 420516
Минздрав опроверг информацию о применении наручников к беременным заключенным
Родовспомогательная помощь беременным, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях, осуществляется в роддомах
Рассказать друзьям
Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан сообщили, что сведения об использовании наручников в отношении беременных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, во время родов и операций, не соответствует действительности, передает корреспондент агентства.
Родовспомогательная помощь беременным, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях, осуществляется в родильных домах (отделениях). Во время родов и оперативных вмешательств наручники в отношении беременных осужденных не используются. После родов женщины размещаются в палатах, оснащенных разборными средствами охраны, что обеспечивает как их безопасность, так и соблюдение прав и условий содержания", - проинформировали в ведомстве.
Также в министерстве отметили, что совместно с КУИС при поддержке Генеральной прокуратуры улучшена инфраструктура, проведены текущие и капитальные ремонты 55 объектов и запланировано строительство ряда новых врачебных амбулаторий. Внедрены скрининговые осмотры, телемедицинские услуги, что повысило доступность консультаций узких специалистов.
Ранее депутат мажилиса Абзал Куспан заявил об "устойчивой практике пыток" в СИЗО и колониях Казахстана.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
24.12.2025, 12:22Незаконно отчужденный земельный участок воинской части Нацгвардии возвращают государству 24.12.2025, 12:3961551Баялиев освобожден от должности завотделом мониторинга регионального развития АП 24.12.2025, 16:3249236Госаудит в Алматы: нарушения в строительстве и транспортной сфере на миллиарды тенге выявила ВАП 24.12.2025, 17:0846741Президент поручил ускорить внедрение Smart City и распространить платформу по стране 24.12.2025, 17:3944786Глава государства поручил рассмотреть вопросы строительства нового аэропорта в Астане и НПЗ 18.12.2025, 18:00457596"КазТрансОйл" и "Транснефть" договорились о транспортировке казахстанской нефти через Россию 19.12.2025, 14:01426111Halyk Bank и WeChat: Казахстан и Китай соединили границу цифровыми платежами 18.12.2025, 20:37420381Минздрав опроверг информацию о применении наручников к беременным заключенным 18.12.2025, 17:14399991В Казахстане создадут инфраструктуру для ИИ-прорыва: запуск платформы AI SuperCloud 19.12.2025, 14:31394296Количество вооруженных конфликтов во всем мире достигло самого высокого уровня - Токаев 05.12.2025, 14:50832721В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки829536Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16759401Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19756321Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25752911В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?