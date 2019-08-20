В Алматы уберут велодорожки с улиц Байтурсынова и Кунаева

Алматы. 19 августа. Kazakhstan Today - В Алматы уберут велодорожки с одной стороны по улицам Байтурсынова и Кунаева, передает Kazakhstan Today.

Были дискуссии и обсуждения. Пришли к выводу, что нужно убрать велодорожки с одной из сторон по Байтурсынова и Кунаева", - сообщил член общественного совета (ОС) города Рахман Алшанов сегодня на брифинге в Алматы.

По данным предпринимателей, введение в эксплуатацию велодорожек по двум сторонам улиц Кунаева, Байтурсынова негативно повлияло на состояние предприятий МСБ, расположенных на этих улицах.

В частности, ущерб малого и среднего (МСБ) от двусторонних велодорожек в Алматы составил миллионы тенге. К их числу относятся предприятия торговли, общественного питания, здравоохранения и т.д. Снизилось количество посещений клиентами, сократилась выручка, что негативно влияет на финансовую устойчивость предприятий МСБ.

Напомним, по решению главы государства К. Токаева, с 1 января 2020 года корпоративный подоходный налог от МСБ передадут местным бюджетам. Это означает чем больше МСБ, тем больше будет поступлений в бюджет города.

Структура пополнения бюджета города Алматы уникальна. В городе находится 185 тыс. субъектов МСБ. Треть населения работает в сфере предпринимательства. Доходы МСБ составляют 40% ВРП города, 60% бюджета формируется за счет поступлений от МСБ. То есть экономическая база социальной поддержки города исходит от МСБ", - отметили в акимате.

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