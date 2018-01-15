Астана. 15 января. Kazakhstan Today - В Астане, Караганде и населенных пунктах Восточного Казахстана частично отменены занятия для школьников, передает Kazakhstan Today.

По данным управления образования столицы, 15 января в связи с ухудшением погодных условий отменены занятия для учащихся 0-4 классов первой смены.

Отмена занятий коснулась и школьников Восточно-Казахстанской области. В Семее в связи с морозами (-25 градусов) отменены занятия для учащихся 1-4 классов первой смены. В Зыряновском районе, где температура воздуха составила -36 градусов, отменены занятия для учащихся 1-11 классов и 1-2 курсов колледжей. В Кокпектинском районе (-35 градусов) отменены уроки для учеников 1-11 классов, проинформировали в ДЧС региона со ссылкой на областное управление образования.

Кроме этого, как сообщается на сайте отдела образования Караганды, здесь отменены занятия в 0-4 классах первой смены. Температура воздуха в областном центре этим утром составила -25-27 градусов.

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