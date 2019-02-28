В Астане наградили лауреатов премии "Жомарт журек"

Астана. 6 ноября. Kazakhstan Today - Торжественная церемония вручения премии лауреатам конкурса "Жомарт журек" состоялась сегодня в Астане, передает Kazakhstan Today.





Премия "Жомарт журек" - это уникальный проект, организованный Министерством общественного развития РК в рамках подпрограммы "Атамекен" программы "Рухани жангыру". Основной целью премии является популяризация идей благотворительной деятельности, меценатства и филантропии.





На церемонии вручения премии награждены 50 представителей бизнес-структур, НПО, волонтеров и благотворителей за участие в развитии малой родины. Премия вручалась по таким 5 номинациям: "Жыл меценаты", "Жыл тулгасы", "Туган олке", "Ерен еріктілік", "Уздік уйым". По каждой номинации награждены 10 лауреатов премии "Жомарт журек".

Победители определены по итогам открытого голосования на сайте http://jomartjurek.com. В голосовании приняло участие около 625 тысяч человек.





В 2018 году 735 меценатами страны оказана помощь на сумму 35 млрд тенге. На эти средства построены и отремонтированы спортивные сооружения, школы и медицинские учреждения, оказаны различные виды помощи, профинансированы социально значимые проекты.









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