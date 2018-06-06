В Астане врачи подтвердили менингококковую инфекцию у двухлетнего ребенка

Астана. 6 июня. Kazakhstan Today - Как сообщила журналистам главный врач детской инфекционной больницы Астаны Сауле Нурашева, у двухлетнего ребенка подтвержден диагноз "менингококковая инфекция", передает Kazakhstan Today.

По ее информации, на сегодняшний день в детской инфекционной больнице находятся двое детей с подтвержденным диагнозом.

"Первый ребенок поступил 29 мая, у него наблюдается улучшение. Лечение проводится в полной мере, осложнений нет. У второго ребенка, который поступил 4 июня, на сегодня диагноз подтвержден: "менингококковая инфекция". Состояние стабильное, получает лечение", - сообщила Сауле Нурашева.

По словам заместителя руководителя департамента охраны общественного Астаны Саркыт Бейсеновой, все контактные лица по первому случаю были обследованы. Среди них инфицированных не выявлено.

"По второму случаю в Астане два контактных - мать и отец ребенка. Ребенок был в гостях с родителями с 26 по 31 мая в Аршалынском районе. Там обследуют четырех контактных. На сегодня исследования в работе", - сообщила она.

С начала года в городе зарегистрировано пять случаев менингококковой инфекции.

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