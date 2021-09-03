В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

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НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 2 сентября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части республики под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на юго-востоке, в горных районах, на западе, востоке и в центре пройдут дожди с грозами, днем на западе - сильные дожди. По республике ожидаются усиление ветра, на юго-западе пыльная буря, на западе - шквал, на юго-востоке, западе - град, на севере и в центре - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

Днем на западе Атырауской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра при грозе до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области, на западе, ожидаются гроза, град, усиление ветра при грозе до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман, днем на западе, северо-западе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области на юго-востоке ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на севере, в центре области туман.

В Восточно-Казахстанской области, на востоке, ночью ожидается гроза, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, Жамбылской областях, в горных районах, ожидаются гроза, град, усиление ветра при грозе до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области, в горных районах, днем на западе Актюбинской области, на юго-востоке Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на северо-востоке Мангистауской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

На севере Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей, на северо-востоке Северо-Казахстанской области, на западе, севере и востоке Павлодарской области, на севере и востоке Карагандинской области ожидаются заморозки на поверхности почвы, 2 градуса.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской областях, на большей части Жамбылской, Костанайской, Алматинской областей, на западе, юго-западе Карагандинской области, на юге Восточно-Казахстанской области, на западе, северо-западе Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





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