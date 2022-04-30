В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - На большей территории Казахстана сохраняется ясная погода, без осадков. Лишь на юге, юго-востоке страны, в горных районах пройдут дожди с грозами, шквалом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По РК ожидается усиление ветра, на юге Казахстана с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

На севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду, на севере, западе области с пыльной бурей.

На юге, севере области, в горных районах Жамбылской области днем ожидается шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

На западе Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На северо-западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

На северо-западе Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.

На юге Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Актюбинской области, в центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.