В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

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НУР-СУЛТАН. 21 СЕНТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 21 сентября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части РК под влиянием фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди, на юго-западе с грозами, на севере и востоке – небольшие осадки (дождь, снег). Лишь на юге, юго-востоке, северо-западе и в центре страны ожидается погода без осадков. На юге и западе республики ожидается усиление ветра, на юго-западе - пыльная буря, на севере, востоке и западе - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Мангистауской области ночью на севере и северо-западе ожидается гроза, днем на юго-востоке пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области в горных районах ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области ночью и утром на западе ожидается туман, днем на юго-востоке - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на юге Кызылординской области, на западе Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области, ночью и утром на юго-востоке Костанайской области, на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью на севере Актюбинской области, на юге, юго-западе Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 2-4 градуса.

На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской областей, на юго-западе, западе, в центре Костанайской области, на юге, западе и в центре Карагандинской области, на востоке и юге Западно-Казахстанской области, на юге Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





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