В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

Фото: KAZAKHSTAN TODAY

НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 25 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдут осадки, днем в горных районах юго-востока и на востоке страны сильные (дождь, снег). Лишь на западе РК под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. На большей части республики гололед, метель, усиление ветра. В западной половине и в центре страны ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области днем на севере, западе ожидается пыльная буря, ночью в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем - 15-20, в горных районах порывы 23-28 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области в северной половине области ожидается низовая метель, на дорогах гололедица; на севере и западе области усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Карагандинской области на севере, западе и востоке ожидаются низовая метель, гололед, на юге области туман; на востоке и в центре области усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.

На северо-востоке, юго-западе и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.

На севере и востоке Павлодарской области ожидаются низовая метель, гололед; на юге и востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере и в центре Кызылординской, ночью на западе Мангистауской, днем на востоке Акмолинской и Алматинской, на севере и северо-западе Западно-Казахстанской областей ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юго-востоке Акмолинской области низовая метель, гололед; на севере и северо-западе Мангистауской области гололед, туман, на севере Кызылординской области гололед.

На юге и востоке Костанайской области ожидаются туман, гололед.

На юге Актюбинской области гололед.

На западе Атырауской области туман.



