В большинстве регионов Казахстана во вторник ожидается погода без осадков

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НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 24 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под влиянием отрога антициклона на большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на северо-восточной и юго-восточной с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. По республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, в горных районах юга и юго-востока - град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области на северо-востоке, юге и юго-западе, в горных районах ожидаются гроза, град, при грозе ветер 15-20 метров в секунду.

В горах Туркестанской области днем ожидается гроза, в горных районах и на западе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на западе с пыльной бурей.

В Западно-Казахстанской области днем на западе, северо-западе области ожидается гроза, на западе, северо-западе области ветер 15-20 метров в секунду.

Днем на юго-востоке Акмолинской области, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, ветер при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Днем на западе Павлодарской области ожидается гроза, на юге и западе области ветер 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке и центре Карагандинской области ожидается ветер 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской, на побережье Мангистауской областей ожидается туман.

Днем на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на юге Мангистауской области сохраняется сильная жара.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, на юго-западе Алматинской, Карагандинской областей, на юге Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей, на юго-западе Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





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