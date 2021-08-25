Система Orphus

В большинстве регионов Казахстана во вторник ожидается погода без осадков

24.08.2021 5887
В большинстве регионов Казахстана во вторник ожидается погода без осадков
Фото: Kazakhstan Today
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 24 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под влиянием отрога антициклона на большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на северо-восточной и юго-восточной с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. По республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, в горных районах юга и юго-востока - град", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Жамбылской области на северо-востоке, юге и юго-западе, в горных районах ожидаются гроза, град, при грозе ветер 15-20 метров в секунду. 
 
В горах Туркестанской области днем ожидается гроза, в горных районах и на западе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на западе с пыльной бурей. 
 
В Западно-Казахстанской области днем на западе, северо-западе области ожидается гроза, на западе, северо-западе области ветер 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на юго-востоке Акмолинской области, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, ветер при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на западе Павлодарской области ожидается гроза, на юге и западе области ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, востоке и центре Карагандинской области ожидается ветер 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской, на побережье Мангистауской областей ожидается туман.
 
Днем на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на юге Мангистауской области сохраняется сильная жара.
 
В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, на юго-западе Алматинской, Карагандинской областей, на юге Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей, на юго-западе Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая