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В Южном Казахстане из-за неблагоприятных метеоусловий закрыто несколько автодорог14.02.2017
  • Фото: avto-master.info
Общество  16:56
Шымкент. 14 февраля. Kazakhstan Today - В Южно-Казахстанской области из-за неблагоприятных метеоусловий закрыто несколько автодорог, сообщается на сайте Комитета по чрезвычайным ситуациям.

По информации ГКП "Онтустік жолдары", сегодня, с 12.30, в связи ухудшением погодных условий (метель, гололед, дождь, плохая видимость) закрыто движение на участках автодорог областного значения: Кошкарата - Жарыкбас - Бирлик (77-й - 144-й километры), Уланбель - Созак - Екпенды (577-й - 623-й километры), Коксейек - Аксу - Шаян - Мынбулак (77-й - 117-й километры), граница Жамбылской области - Кумкент - Шолаккорган (227-й - 312-й километры), передает Kazakhstan Today.

Отмечается, что проезд закрыт для всех видов автотранспорта.
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