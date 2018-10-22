Караганда. 22 октября. Kazakhstan Today - В Караганде начал работу Центр перевода казахского алфавита на латинскую графику, передает Kazakhstan Today.

"Центр перевода казахского алфавита на латинскую графику при КарГУ им. Е.А. Букетова активно начал свою работу. Данный центр занимается работой по обеспечению научно-методической помощи по переходу казахского языка на латинскую графику и в целом проводит работу по вопросам перехода на латиницу, обмена опытом", - сообщили в управлении по развитию языков в Карагандинской области.

По информации ведомства, в целях тесного взаимодействия с данным центром, специалисты Ресурсного языкового центра при управлении по развитию языков 17 октября встретились с руководителем Центра, кандидатом филологических наук, доцентом Мархаба Турсыновой. Стороны обсудили планируемые в будущем совместные мероприятия.

В управлении также отметили, что 8 ноября среди студентов старших курсов КарГУ планируется проведение аудиодиктанта под названием "Учимся писать на клавиатуре", который в настоящее время проводится Ресурсным языковым центром в сети WhatsApp на территории республики. Также в перспективе предполагается организация дистанционных курсов обучения казахскому языку, основанному на латинской графике, проведение онлайн семинаров и вебинаров.

Кроме того, как проинформировали в управлении по развитию языков, 12 октября на базе Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова прошел республиканский семинар Jana qazaq alipbii jane grafika maselesi. Его модератором выступила Турсынова.

На семинаре, в частности, руководитель Отдела орфографии Национального научно-практического центра "Тіл-Казына" имени Ш.Шаяхметова К. Кудеринова провела разъяснительную работу по проекту правил правописания с приведением конкретных примеров. Вместе с тем, главный научный сотрудник Института языкознания им. А.Байтурсынова профессор А. Жунисбек, подведя итоги семинара, отметил, что любая реформа вызывает разногласия в обществе. Он продемонстрировал вариант алфавита "Укілі аліпби", основанного на латинской графике.

"В ходе данного мероприятия специалисты Ресурсного языкового центра имели возможность задать и получить ответы на актуальные вопросы по переходу алфавита казахского языка на латинскую графику", - заключили в управлении.

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