Караганда. 26 августа. Kazakhstan Today - В преддверии Дня шахтёра аким Карагандинской области Ерлан Кошанов поздравил горняков с профессиональным праздником. На торжественном собрании шахтерам были вручены знаки отличия и почётные грамоты, передает Kazakhstan Today.

"День шахтёра для Караганды - особенный день. Мы начали отмечать этот праздник ровно 70 лет назад, и с тех пор он очень много значит не только для горняков, но и для всей области. Караганда - это город шахтёров. Наши горняки с начала года добыли около 20 млн тонн угля. За этим стоит очень большая работа. От имени всех карагандинцев хочу поблагодарить вас за ваш труд и поздравить с профессиональным праздником", - отметил Ерлан Кошанов.

Как сообщили в пресс-службе акима области, в честь профессионального праздника лучшие из карагандинских шахтёров были награждены грамотами и отраслевыми наградами.

Уже 70 лет шахтёры ежегодно отмечают свой профессиональный праздник в последнее воскресенье августа. Официально эта дата была утверждена в 1947 году.

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