В Караганде в сентябре пройдет международный симпозиум археологов

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В Караганде в сентябре пройдет международный симпозиум археологов08.06.2018
Общество  14:06

Караганда. 8 июня. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в сентябре планируется провести международный симпозиум археологов. Кроме того, в регионе, на площадке уникальной Сарыаркинской пирамиды, планируется строительство музея под открытым небом. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил глава региона Ерлан Кошанов, передает Kazakhstan Today.

"В прошлом году большой резонанс получило открытие Сарыаркинской пирамиды. О ней писали мировые СМИ. В радиусе 100 километров от пирамиды находится более 200 исторических памятников. Мы планируем с 2019 года организацию в этой местности музея под открытым небом. А в сентябре намерены провести международный симпозиум с участием исследователя из японского университета Ehime, господина Ясуюки Мураками", сообщил Кошанов.

Как проинформировали в пресс-службе акима области, иностранный учёный два года назад вместе с карагандинскими археологами работал в поселении Алат в Кентских горах. Специалисты изучали остатки плавильных печей. Результаты исследований дают предположения, что история древней металлургии Казахстана началась задолго до официальной даты.

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