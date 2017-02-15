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В Казахстане отменят самостоятельную подготовку к экзаменам на вождение автомобилей14.02.2017
  • Фото: ОО ОСА
Общество  18:59

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане отменят самостоятельную подготовку к экзаменам на вождение автомобилей, сообщили в пресс-службе мажилиса парламента.

По информации пресс-службы, сегодня в Комитете по законодательству и судебно-правовой реформе прошло заседание рабочей группы по законопроекту "О внесении изменений в закон Республики Казахстан "О дорожном движении". Проект закона разработан депутатами мажилиса пятого созыва и одобрен палатой в первом чтении в декабре 2015 года, передает Kazakhstan Today.

"Депутатами предлагается установить единый порядок допуска водителей к управлению транспортными средствами, повышению качества подготовки водителей и исключению коррупционных факторов. В этой связи парламентарии предложили внести поправки в пункт 1 статьи 74 закона "О дорожном движении" и сделать обучение в автошколах обязательным условием для допуска к экзамену на получение права управлять транспортным средством", - сообщили в мажилисе.

Как отметил на заседании начальник управления государственной автомобильной инспекции Комитета административной полиции МВД РК Мурат Иманбаев, в июне прошлого года вступила в силу норма, согласно которой кандидаты в водители могут самостоятельно подготовиться и получить право на управление мотоциклами и легковыми автомобилями. Однако, по словам депутата мажилиса, руководителя рабочей группы Каната Мусина, качество самостоятельной подготовки кандидатов в водители на сегодня является невысоким и это решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

"Большинство комментариев в СМИ отражало растущее беспокойство казахстанцев возможным всплеском аварийности вследствие недостаточной подготовки водителей. Была сильная реакция представителей профессиональных объединений автомобилистов", - подчеркнул Мусин.

Дальнейшее обсуждение законопроекта продолжится в рабочей группе под руководством депутата мажилиса Мусина.
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