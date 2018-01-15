Астана. 15 января. Kazakhstan Today - В Казахстане запустили мобильное приложение для мониторинга качества атмосферного воздуха AirKZ, передает Kazakhstan Today.

Казгидромет запустил мобильное приложение мониторинга качества атмосферного воздуха в Казахстане. Приложение уже доступно на iOS и Android. С его помощью пользователь может отслеживать качество атмосферного воздуха на всей территории Казахстана.

В AirKZ доступны данные по 46 населенным пунктам и 84 экологическим постам. Пользователь может вручную выбрать необходимые посты либо по данным геолокации приложение автоматически определит ближайший пост.

Приложение отображает основные показатели концентрации загрязняющих веществ в воздухе выбранного поста (в зависимости от комплектации): Диоксид азота (NO2); Оксид азота (NO); Взвешенные частицы РМ10; Взвешенные частицы РМ2.5; Пыль; Диоксид серы (SO2); Сероводород (H2S); Оксид углерода (CO).

"При разработке приложения мы старались сделать его максимально простым и полезным. Обновляются данные каждый час. Кроме данных мониторинга, в AirKZ есть описание каждого вещества и его влияние на здоровье человека", - сообщила директор Департамента экологического мониторинга Ольга Корнюхова.

По каждому веществу возможно просматривать уровень концентрации в мг/м3 и в отношении к предельно-допустимой концентрации (ПДК) (по шкале цвета: 0-1 ПДК - низкий уровень; 1-5 -повышенный уровень; 5-10 - высокий уровень; более 10 ПДК - ВЗ - очень высокий).

Также, доступна динамика изменения концентраций за последние 24 часа. На графике отмечена линия ПДК, при превышении которой график окрашивается в цвет соответствующий шкале.

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