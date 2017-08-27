В КазАТК учрежден грант ректора для студентов и магистрантов

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В КазАТК учрежден грант ректора для студентов и магистрантов27.08.2017
Общество  10:20

Астана. 27 августа. Kazakhstan Today - Студентам и магистрантам Казахской академии транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева из категории социально уязвимых слоев населения будет выделено 12 грантов президента-ректора вуза, передает Kazakhstan Today.

Грант президента-ректора учрежден с целью социальной поддержки тех, кто обучается очно и испытывает финансовые трудности в силу различных причин (дети-сироты, инвалиды, из многодетных, малообеспеченных, неполных семей), проинформировали в пресс-службе АО "НК "Казакстан темир жолы".

Грант действителен в течение года и присуждается на конкурсной основе.

"Мы по своей инициативе учредили такой грант и считаем, что такого рода поддержка - хороший стимул для обучающихся", - отметил президент-ректор КазАТК Бакытжан Куанышев.

Более подробную информацию о порядке присуждения гранта можно получить на сайте учебного заведения.
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