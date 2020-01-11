В полиции рассказали подробности по делу об избиении и попытке изнасилования алматинки

Алматы. 10 января. Kazakhstan Today - В полиции рассказали подробности по делу об избиении и попытке изнасилования жительницы Алматы, передает Kazakhstan Today.

"29 декабря 2019 года, в 21.30, в ЦОУ ДП Алматы от гражданина Б., 1986 года рождения, поступило сообщение о том, что в одном из помещений в Турксибском районе неизвестное лицо насильно удерживает, избивает и пытается изнасиловать его сестру. В 21.34 на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа УП Турксибского района. Уже в 22.10 в районное подразделение был доставлен подозреваемый, которым оказался гражданин С., 1975 года рождения. Вместе с ним также в районное подразделение была доставлена потерпевшая гражданка Ж., 1985 года рождения, но в связи с ее плохим самочувствием в УП были вызваны сотрудники скорой медицинской помощи, которые осмотрев ее приняли решение после осмотра увезти ее в Городскую клиническую больницу № 4. По завершении всех врачебных мероприятий потерпевшая вернулась в районное подразделение, где обратилась с письменным заявлением о привлечении к уголовной ответственности подозреваемого за совершение покушения на изнасилование", - сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

По его словам, заявление было зарегистрировано и возбуждено уголовное дело. В ходе расследования было проведено медицинское освидетельствование и установлено, что на момент совершения преступления подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. По образцам крови потерпевшей выяснилось, что она тоже находилась в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Судебно-медицинская экспертиза установила, что здоровью потерпевшей нанесен легкий вред.

30 декабря в дневное время потерпевшая обратилась с другим уже письменным заявлением и просила в этом заявлении прекратить дальнейшее расследование по уголовному делу и сообщила, что она не желает каких-либо дальнейших разбирательств по данному факту. Заявление приобщено к материалам уголовного дела. Несмотря на его наличие, УП Турксибского района продолжает выяснять все необходимые обстоятельства и по завершении сбора доказательств и других фактических данных по делу будет принято законное процессуальное решение", - сообщил Рустам Абдрахманов.

Что касается публикуемой в последние дни в Facebook негативной информации касательно непрофессиональных действий сотрудников полиции, расследовавших это уголовное дело в день обращения потерпевшей, в ДП начато служебное расследование", - добавил он.

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