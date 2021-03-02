В понедельник в большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

Нур-Султан. 1 марта. Kazakhstan Today - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 1 марта 2021 года, передает Kazakhstan Today.

С прохождением северо-западного циклона на большей части территории республики ожидается неустойчивый характер погоды - осадки, на востоке сильные осадки (дождь, снег). Лишь на юго-востоке и западе страны ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, днем местами гололед.





В Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.





В Павлодарской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Актюбинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра до 18-23 метров в секунду.





В Атырауской, Мангистауской областях местами туман, гололед.





В Западно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидается туман.





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