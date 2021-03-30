В понедельник в большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 29 марта 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По-прежнему атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части РК; пройдут осадки (дождь, снег), на юге и юго-востоке осадки, местами сильные (дождь, снег). Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, низовая метель, на юге - гроза", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.





В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Алматинской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области местами гроза.





В Мангистауской, Атырауской, Кызылординской областях местами туман.

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