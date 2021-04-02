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В семи областях объявили штормовое предупреждение

01.04.2021 7561
В семи областях объявили штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Акмолинской, Мангистауской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Кызылординской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 2 апреля в Акмолинской области местами ожидается туман, ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду. 
 
2 апреля в Мангистауской области днем местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, местами 17-22 метров в секунду. 
 
2 апреля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. 
 
2 апреля в Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.
 
2 апреля в Северо-Казахстанской области ночью местами ожидаются низовая метель, туман. Ветер юго-западный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.
 
Ночью 2 апреля местами в Кызылординской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем ожидается местами 15-20 метров в секунду.
 
3, 4 апреля в Жамбылской области местами ожидаются туман, ночью 3, 4 апреля гололед. 2-4 апреля местами ожидается ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, 15-20 метров в секунду, 3, 4 апреля порывы 23-28 метров в секунду.
 
Ранее "Казгидромет" представил консультативный прогноз погоды на апрель.
 

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