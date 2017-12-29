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В Северном Казахстане объявлено штормовое предупреждение из-за гололедицы29.12.2017
  • Фото: avto-master.info
Общество  11:49

Петропавловск. 29 декабря. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области объявлено штормовое предупреждение из-за гололедицы, передает Kazakhstan Today.

"30 декабря по Северо-Казахстанской области ожидается на дорогах гололедица. В Петропавловске 30 декабря ожидается на дорогах гололедица", - сообщает "Казгидромет".

Отметим, ранее "Казгидромет" распространил штормовое предупреждение по Костанайской области, где 29 декабря ожидается местами ветер до 15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области 29 декабря ожидается местами снег, метель, на дорогах гололедица, усиление ветра также до 15-20 метров в секунду.

Кроме того, в Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях лавиноопасно. В связи выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в горных районах Алматинской области и в хребте Таласский Алатау (Южно-Казахстанской и Жамбылской областей) 29 декабря сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.
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