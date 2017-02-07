В Северном Казахстане разыскали пропавшую 15-летнюю школьницу

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В Северном Казахстане разыскали пропавшую 15-летнюю школьницу07.02.2017
Общество  10:36

Петропавловск. 7 февраля. Kazakhstan Today - Оперуполномоченные УВД Петропавловска в ходе оперативных мероприятий разыскали школьницу, которая несколько дней назад ушла из дома и не вернулась, сообщает пресс-служба ДВД Северо-Казахстанской области.

Напомним, в УВД Петропавловска поступило сообщение администрации одной из городских школ о том, что уже два дня нет никаких известий о местонахождении 15-летней Антонины Филипповой, передает Kazakhstan Today.

По данному факту было заведено розыскное дело, в рамках которого были проведены все необходимые оперативные мероприятия. По словам матери школьницы, родные не били тревогу, так как ранее девочка уже уходила на продолжительное время.

Полицейские проверяли все возможные адреса, где могла находиться девочка. Ориентировки были направлены во все территориальные подразделения. Также были проверены компьютерные клубы, развлекательные заведения.

В итоге полицейские установили местонахождение разыскиваемой. Школьница находилась в селе Молодежное района имени М. Жумабаева. Информацию о том, что ее видели в этом районе, подтвердили неравнодушные североказахстанцы, позвонившие в полицию.


"Как установлено, она познакомилась в Интернете с молодым человеком, к которому и отправилась в гости", - проинформировал первый заместитель начальника УВД Петропавловска подполковник полиции Асан Мейрамов.

Как уточнили в полиции, в настоящее время школьницу вернули домой.
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