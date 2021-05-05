В Шымкенте и шести областях объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Атырауской, Мангистауской, Акмолинской, Костанайской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью 5 мая в Атырауской области ожидается местами гроза. Днем местами пыльная буря, ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 5 мая в Мангистауской области местами ожидается туман. Днем местами ожидается пыльная буря, ветер северо-западный, местами 17-22 метра в секунду.

Днем 5 мая на западе Акмолинской области ожидается ветер юго-восточный, 15-20 метров в секунду.

Днем 5 мая в Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер южный, днем местами 15-20 метров в секунду.

Утром и днем 5 мая в Туркестанской области местами ожидается гроза. Местами пыльная буря, ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте днем 5 мая ожидаются гроза, ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

5 мая в Северо-Казахстанской области ожидается ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, днем местами порывы 15-20 метров в секунду.

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