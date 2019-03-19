В Таразе задержали мужчину за дачу взятки начальнику одного из пунктов пропуска

Тараз. 18 марта. Kazakhstan Today - В результате проведения совместных мероприятий Пограничной службы КНБ РК и АДГСПК за дачу взятки начальнику одного из пунктов пропуска через государственную границу задержан гражданин РК 1981 года рождения, передает Kazakhstan Today.

"За 390 000 тенге данный гражданин надеялся осуществить беспрепятственный провоз горюче-смазочных материалов из Казахстана в Кыргызскую Республику", - сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

По данному факту проводятся процессуальные мероприятия.

"Пограничниками ежедневно задерживаются лица за попытки незаконного вывоза ГСМ через Государственную границу различными способами - как в больших, так и в малых объемах. Только за прошедшие выходные в пунктах пропуска "Жетісай-авто", "Карасу-авто", "Аукатты", "Сортобе" Регионального управления "Онтустік" задержаны 1 гражданин Республики Узбекистан, 3 гражданина Кыргызской Республики и 1 гражданин Республики Казахстан за попытки незаконного вывоза более 800 литров дизельного топлива и 60 литров бензина "АИ-92", - проинформировали в ведомстве.

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