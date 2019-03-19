В Таразе задержали мужчину за дачу взятки начальнику одного из пунктов пропуска

"За 390 000 тенге данный гражданин надеялся осуществить беспрепятственный провоз горюче-смазочных материалов из Казахстана в Кыргызскую Республику", - сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.
По данному факту проводятся процессуальные мероприятия.
"Пограничниками ежедневно задерживаются лица за попытки незаконного вывоза ГСМ через Государственную границу различными способами - как в больших, так и в малых объемах. Только за прошедшие выходные в пунктах пропуска "Жетісай-авто", "Карасу-авто", "Аукатты", "Сортобе" Регионального управления "Онтустік" задержаны 1 гражданин Республики Узбекистан, 3 гражданина Кыргызской Республики и 1 гражданин Республики Казахстан за попытки незаконного вывоза более 800 литров дизельного топлива и 60 литров бензина "АИ-92", - проинформировали в ведомстве.
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