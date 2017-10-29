В воскресенье на большей территории Казахстана сохранятся осадки

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В воскресенье на большей территории Казахстана сохранятся осадки29.10.2017
Общество  09:05

Астана. 29 октября. Kazakhstan Today - В воскресенье с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики местами пройдут осадки. Местами ожидаются усиление ветра, туман, метель, гололед, передает Kazakhstan Today.

В Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области местами метель. В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается туман, гололед, днем ветер 15-20 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается туман, днем Атырауской, Актюбинской областях усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Жамбылской, Южно-Казахстанской, днем Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду. В Алматинской области, в районе Жаланашколя, усилятся ветер до 17-22, порывы до 27 метров в секунду.
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