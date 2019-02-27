Астана. 16 декабря. Kazakhstan Today - В жилом массиве Пригородный в Астане открылась новая семейная амбулатория, передает Kazakhstan Today.





Новая семейно-врачебная амбулатория "Шипагер" в жилом массиве Пригородный открылась в преддверии праздника Дня независимости. Теперь более 10 тысяч пациентов будут получать медицинскую помощь недалеко от дома, сообщает официальный сайт акимата.





В церемонии открытия новой клиники приняли участие заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев и руководитель управления общественного здравоохранения Камалжан Надыров. Они ознакомились с будущим принципом работы амбулатории, пройдя по "маршруту пациента", осмотрели кабинеты и оборудование. Ермек Аманшаев поздравил собравшихся жителей массива Пригородный с появлением нового современного и удобного медицинского учреждения и пожелал им здоровья. Новая амбулатория сможет принять 75 пациентов в смену, ее общая площадь - 300 квадратных метров. Проект реализован в рамках ГЧП за счёт частных инвестиций. Нежилое помещение было передано в коммунальную собственность города.





В этой амбулатории будут работать три кабинета врача общей практики, фильтр-кабинет, акушерско-гинекологический и хирургический кабинеты, кабинеты забора крови, иммунопрофилактики, кабинет УЗИ. Никогда еще жители Пригородного не имели возможности получить ультразвуковую диагностику так близко от дома. А здесь это можно сделать быстро и без проблем. Кроме того, мы будем обеспечивать пациентов лекарственными средствами в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи. Тут же будут организовываться профилактические мероприятия, скрининговые программы, диспансеризации и так далее", - сказал главный врач центра семейного здоровья "Шипагер" Дархан Нурлибеков.

Всего в амбулатории будет обслуживаться 10 101 человек, из них 4188 детей, 1184 подростка, 5913 взрослых, 202 пациента старше 70 лет.





Если провести исторический экскурс, то раньше все население поселка обслуживалось в медицинском пункте, который расположен в соседнем доме, в двухкомнатной квартире общей площадью 40 квадратных метров. Представьте, весь поселок - на такой площади!" - сказал Дархан Нурлибеков. В 1999 году медпункт вошел в состав СВА "Шипагер", при этом население поселка продолжало обслуживаться в этом пункте. В 2015 году население Пригородного составило уже более 8 тысяч человек.





Тогда мы приняли такое решение: большая часть населения стала обслуживаться в основном здании центра семейного здоровья "Шипагер" на улице Рыскулова, а пациенты старше 60 лет остались здесь, чтобы им не приходилось преодолевать большое расстояние. И вот теперь, в 2018 году, в рамках проекта "Доктор у дома" мы открыли эту СВА. Жители Пригородного будут обслуживаться в новой, чистой, современной амбулатории, полностью оборудованной всем необходимым", - отметил главный врач.





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