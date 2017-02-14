Во вторник на большей территории Казахстана сохраняется снег

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Во вторник на большей территории Казахстана сохраняется снег14.02.2017
  • Фото: tonteria.beon.ru
Общество  08:40

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - На большей части республики сегодня с прохождением атмосферных фронтов сохраняется местами снег, туман, гололед, усиление ветра, информирует "Казгидромет".

Лишь на юго-западе, северо-востоке и в центре республики ожидается погода без осадков. В Алматинской области ночью местами туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Жамбылской области местами туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, передает Kazakhstan Today.


В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Карагандинской, Атырауской областях ожидается местами туман. В Костанайской области местами метель, туман. В Восточно-Казахстанской ночью местами метель.
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