Во вторник на большей территории Казахстана сохраняется снег

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - На большей части республики сегодня с прохождением атмосферных фронтов сохраняется местами снег, туман, гололед, усиление ветра, информирует "Казгидромет".
Лишь на юго-западе, северо-востоке и в центре республики ожидается погода без осадков. В Алматинской области ночью местами туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Жамбылской области местами туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, передает Kazakhstan Today.
В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Карагандинской, Атырауской областях ожидается местами туман. В Костанайской области местами метель, туман. В Восточно-Казахстанской ночью местами метель.
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