Заместитель акима Алматы рассказал, почему дорожные разметки не наносятся поздней зимой или ранней весной

Алматы. 18 марта. Kazakhstan Today - Заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов на своей странице в Facebook рассказал, почему дорожные разметки не наносятся поздней зимой или ранней весной, передает Kazakhstan Today.

"Многие задаются вопросом: "Почему разметки не наносятся поздней зимой/ранней весной, когда дороги уже относительно сухие и чистые". Поясняю, что для нанесения разметки температура поверхности проезжей части, то есть асфальта, должна быть выше +10 градусов, поэтому мы не наносим разметку в вышеуказанный период", - сообщил он на своей странице в соцсети.

По его информации, именно поэтому в 2019 году работы по обновлению разметки на основных 54 магистральных и районного уровня дорогах начаты с 15 марта и продлятся до 20 июня. Это позволит покрыть треть от всей потребности города.

Также, по его словам, до 29 августа будет нанесена новая разметка на 19 улицах, где летом пройдет средний ремонт дорог. Для сведения, средний ремонт подразумевает полное снятие верхнего и застил нового слоя асфальта. Все работы по среднему ремонту завершатся до 20 августа.

Вероятно, жители города ранее, в прошлом году, обращали внимание, что по завершении таких работ на конкретной улице разметка не наносится до 10 дней, что зачастую вызывает недовольство. Поэтому хочу разъяснить, что прежде чем наносить разметку, необходимо дать битуму выпариться 8-10 дней. Без соблюдения данной технологии разметка держаться не будет", - пояснил замакима.

Ерлан Аукенов сообщил, что в рамках подготовки к учебному году, до 15 июля будут обновлены все пешеходные переходы (зебры) возле школ, детсадов, больниц и поликлиник, всего - 217 объектов. Акцент с учетом подходов Vision Zero.

Кроме того, до конца года будет установлено 2,3 тыс. дорожных знаков. На сегодня уже установлены 519 знаков, до конца марта будут установлены еще 237. Оставшиеся 1,5 тыс. - до 10 августа.

Соответствующие работы проводятся организацией более чем с 40-летним стажем в данных областях - ТОО "СМЭУ Алматы". В пиковые периоды будут трудиться 120 рабочих в составе 29 бригад на 30 единицах техники.

"Если вы хотите сообщить нам о стертой разметке, не работающем светофоре или покосившемся дорожном знаке, вы также можете связаться с нами через "Open Almaty" и Instagram. Дополнительно, по данным вопросам обращайтесь к дежурным подрядной организации ТОО "СМЭУ Алматы" по телефонам +7 (777) 005 86 00 и +7 (727) 292 60 68 круглосуточно и управления городской мобильности по телефонам +7 (747) 605 60 57 (круглосуточно) и +7 (727) 272 02 99 (в рабочее время)", - сообщил замакима.

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