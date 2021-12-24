Заразная болезнь косит скот в Карагандинской области

Заражено как минимум 800 голов, говорят жители поселка Акжал. У животных лихорадка, поражение дыхательных путей и глаз. Все потому, что два года подряд не проводилась вакцинация, предполагают сельчане, сообщает телеканал "Астана".
Два года вакцину коровам не делали. Когда скот заболел, мы вызвали врачей, только тогда сделали вакцину. Остальные лекарства сами покупали. Почему ветеринары не делают прививки, непонятно. Правительство должно выделять на это средства. Просим вовремя делать прививки, чтобы коровы не болели. В поселке много людей, которые живут за счет скота. Это наш единственный источник пропитания", - говорит местная жительница Сауле.
Заболевание поддается лечению, но оно очень долгое и дорогостоящее, говорят сельчане. Они терпят убытки, временно не используя молоко. Уже погибло шесть коров. Инфекция охватила сразу шесть поселков, подтвердили в региональной инспекции ветеринарного контроля. По данным ветврачей, буренки больны инфекционным ринотрахеитом и вирусной диареей.
Эти инфекции давно не появлялась в Шетском регионе, а потому для проведения вакцинации не было показателей. После вспышки привили 1300 голов. Идет подворовая дезинфекция. Не исключено, что если вовремя не принять меры, заболевание доберется и до других районов региона.
Это болезнь не передается человеку, болеет в основном крупнорогатый скот. Остальной скот, более мелкий, не болеет. Если говорить о том, откуда пришла эта инфекция, то сам поселок Акжал стоит около дороги. Возможно, это произошло из-за транспортировки по дороге другого скота или в поселок привезли незарегистрированных коров, которые не прошли карантин", - сказал и. о. руководителя областной инспекци комитета ветеринарного контроля МСХ РК Данияр Мергазин.