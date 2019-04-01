Жители Алматы выступают против незаконного строительства АЗС в водоохранной зоне (ВИДЕО)

Алматы. 14 декабря. Kazakhstan Today - Местные жители, экологи и предприниматели выступают против строительства АЗС на проспекте Суюнбая в Алматы, так как АЗС возводится в водоохранной зоне, в непосредственной близости от жилых домов и впритык к уже существующей АЗС "Petrol Asia", что грубо нарушает законодательство Казахстана, передает корреспондент агентства.





Как рассказал представитель общественного объединения "За чистый воздух" Мурат Сагалиев, строительство АЗС ведется на двух участках, расположенных на проспекте Суюнбая, южнее улицы Кожедуба. Землепользователем является ТОО "Экопроминвест", а подрядчиком строительства - ТОО "Монтаж Строй Company-V".





"Юристы и экологи объединения "За чистый воздух", изучив все имеющиеся у юриста Алмаса Муратова документы, пришли к неоспоримому выводу, что при строительстве новой АЗС в самой грубейшей форме были нарушены: водоохранная зона реки Малая Карасу, которая должна составлять не менее 120 метров, а по факту - не более 100 метров. Минимальное противопожарное расстояние между границами территорий существующей АЗС "Petrol Asia" и строящейся АЗС должно быть не менее 100 метров, а по факту - 0 метров. Минимальное расстояние санитарно-защитной зоны между опасными производственными объектами и жилыми постройками, согласно законодательству, установлено не менее 100 метров, по факту - не более 17 метров", - пояснил Мурат Сагалиев.





По мнению юриста Муратова, при возведении объекта был нарушен целый ряд законодательных актов. Для объективной оценки они обратились к независимому эксперту по пожарной безопасности и охране окружающей среды Сакену Карткужакову.





Проведя экологическую и противопожарную экспертизы, специалист установил: расстояние от АЗС до соседней автозаправочной станции, функционирующей здесь с 1990-х годов, не соответствует противопожарным требованиям и не обеспечивает необходимый противопожарный разрыв. При этом не определена санитарная защитная зона АЗС, соответствующая нормативным документам. В фактически существующую зону входят жилые дома, а склад для хранения нефтепродуктов спроектирован в нарушение законодательства в водоохранной зоне.





Согласно полученному заключению, на расстоянии 497 метров от границы участка АЗС с западной стороны протекает река Баскарасу, водоохранная зона которой составляет 500 метров, то есть данный участок входит в границы водоохранной зоны реки Баскарасу. Участок также находится в водоохранной зоне реки Малая Карасу: водоохранная зона реки Малая Карасу составляет 120 метров в обе стороны.





Расстояние от границы участка, на котором ведётся строительство, до забора ближайшего участка жилого дома с южной стороны составляет 17,14 метра, до его дальней границы - 49,5 метра (то есть, сам дом находится в пределах 50 метрового радиуса). Соседний участок с северной стороны занимает действующая автозаправочная станция "Petrol Asia", причём именно у забора со смежным участком располагаются 4 ёмкости с нефтепродуктами", - отметил специалист.





Кроме того, по его информации, в результате осмотра территории вокруг участка, на котором ведется строительство АЗС, выяснилось, что с южной и юго-восточной стороны к участку прилегает посадка деревьев. Чтобы выполнить требование пункта 1409 Правил пожарной безопасности, то есть опахать (полосу) шириной не менее четырех метров, владельцу АЗС придётся вырубить деревья, что также является отрицательным воздействием на окружающую среду.









При невыполнении указанного требования (опашка), возникает пожароопасный фактор, который увеличивает пожарный риск АЗС, которая, в свою очередь, являясь взрывоопасным объектом, при возникновении пожара на соседних участках уже будет представлять серьёзную угрозу для близлежащих частных домовладений и участков, соседней автозаправочной станции "Petrol Asia", соседнего административного здания, а также проходящей рядом автомагистрали (по проспекту Суюнбая) и далее железной дороги, по которой проходят товарно-грузовые и пассажирские (в том числе международные) составы. В соответствии с анализом данного и предыдущего пунктов, наблюдается неоправданное превышение пожарного риска для данного производственного объекта, уже изначально относящегося к самой опасной категории А по взрывопожароопасности", - пояснил эксперт.





Рабочий проект "Строительство автозаправочной станции, расположенной по адресу: проспект Суюнбая, участки №199/3, №199/4" (генеральный проектировщик - ТОО "ПС Акцент") не соответствует законодательным и нормативно-техническим актам по пожарной безопасности, а также охране окружающей среды, не соответствует законодательству Республики Казахстан", - пришел к выводу эксперт Карткужаков.





С целью остановить строительство АЗС, юрист Муратов, который представляет интересы местных жителей, обратился в компетентные органы, перечислив все обнаруженные нарушения и законодательные акты, регулирующие данную сферу. С августа текущего года обращения были направлены в акимат Алматы, городское управление ГАСК, архитектуру, прокуратуру города и в природоохранную прокуратуру Алматы, СЭС, департамент Национального бюро по противодействию коррупции Алматы, в департамент Агентства по делам госслужбы города Алматы, ДЧС Алматы, Центральный аппарат партии "Нур Отан", Генпрокуратуру РК, администрацию президента РК, в Комитет по делам строительства и ЖКХ МИР РК, в филиал "Государственной экспертизы" Алматы.





В полученных на имя Муратова ответах подтверждаются выявленные нарушения законодательства. В частности, в письме Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию говорится: "Проектной организацией ТОО "ПС Акцент" при разработке ПСД были нарушены требования пункта 3 и примечание 2 таблицы 1 СН РК 4.03-02-2012 "Автомобильная заправочная станция - автомобильная газозаправочная станция нормы проектирования" и подпункта 3 пункта 49 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов". Экспертная организация, осуществляющая экспертизу проектов ТОО "АРСАУЛЕТ", в нарушение требований статьи 64-4 закона, провела экспертизу ПСД, при этом допустив нарушения подпункта 3 пункта 49 санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов". Заказчиком строительства ТОО "Экопроминвест" нарушены требования закона и Правил заказчика. На основании вышеизложенного, необходимо проведение внеплановой проверки в отношении вышеуказанных организаций... При этом необходимо приостановить строительно-монтажные работы на данном объекте до устранения выявленных нарушений".





Данное письмо, копия которого получена Муратовым, Комитет направил в управление ГАСК Алматы, так как компетенция по осуществлению государственного архитектурно-строительного контроля по объектам строительства передана в местные исполнительные органы.









Спустя три месяца заявители получили разъяснения и от управления ГАСК Алматы , которое, как и было предписано, провело проверку. По ее результатам было выдано предписание на приостановление строительно-монтажных работ от 01.10.2018 года. Также УГАСК провело проверку в отношении собственника ТОО "Экопроминвест", в результате на компанию был наложен штраф в соответствии с частью 1 статьи 316 КоАП РК.





Стоит отметить, что в результате проверки УГАСК, проводимой на основании указаний Комитета по делам строительства, экспертная организация ТОО "АРСАУЛЕТ", проводившая экспертизу рабочего проекта строительства АЗС, отозвала свое экспертное заключение. Об этом заявителям стало известно из письма УГАСКа. Таким образом, строительно-монтажные работы на объекте продолжаются без экспертизы проекта, что тоже нарушает казахстанское законодательство.





Как рассказал агентству представитель объединения "За чистый воздух" Мурат Сагалиев, в письменных ответах Комитет по делам строительства, УГАСК Алматы и ДЧС Алматы подтвердили, что АЗС "Экопроинвест" строится незаконно, с грубейшими нарушениями строительных норм, нормативов, регламентов и правил, действующих в РК.





Однако, несмотря на запрет УГАСКа, привлечение к административной ответственности за самовольное строительство без экспертизы проекта, "Экопроминвест" работы не остановило.





Юристы и экологи обратились в суд с требованием остановить строительство АЗС. С начала октября 2018 года в Турксибском районном суде Алматы рассматривается гражданское дело истцов Ахметбекова, Скорогодской и Общественного объединения "За чистый воздух". Второе дело рассматривается в Специализированном межрайонном экономическом суде Алматы, где истцом выступают ТОО "EMARAT" (владелец АЗС "Petrol Asia") и Общественное объединение "За чистый воздух". Ответчиками по обоим искам являются ТОО "Экопроминвест", ТОО "Монтаж Строй Company-V" и уполномоченные госорганы в сфере строительства.





Вместе с тем представители частной компании стали оказывать давление на местных жителей и юриста Муратова, мешающих строительству АЗС.





"В Турксибское РУВД поступило заявление в отношении юриста Муратова якобы по факту мошенничества с его стороны. Тем самым оказывается психологическое давление на одного из участников гражданского процесса. Полиция вызывает его на допросы именно в дни судебных заседаний в СМЭСе и Турксибском районном суде Алматы, видимо, чтобы Муратов пропускал судебные заседания по иску жителей и АЗС "Petrol Asia", - рассказал представитель общественного объединения.





Он также сообщил, что в настоящее время ТОО "Экопроминвест" продолжает строительство АЗС, несмотря на запрет Турксибского районного суда по определению об обеспечении иска и предписание УГАСК о приостановлении строительно-монтажных работ от 1 октября 2018 года. 8 декабря общественники посредством видеозаписи зафиксировали продолжающиеся работы, они продолжаются и по сей день.





"Уполномоченные государственные органы никак не пресекают это незаконное строительство. Если есть еще какие-либо компетентные органы в РК, просим разобраться и взять ситуацию на особый контроль", - призывают в общественном объединении "За чистый воздух".





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