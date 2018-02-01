Караганда. 1 февраля. Kazakhstan Today - Жители нескольких микрорайонов Сарани замерзают в собственных квартирах. Из-за аномальных морозов старые котельные не справляются с нагрузкой. А на запуск центральной пока нет денег. Прогреть замёрзшее жильё с помощью обогревателей не получается. Дети и взрослые с начала зимы ходят дома в тёплой одежде, передает Kazakhstan Today.

Жители Сарани горько шутят о том, что дома можно играть в снежки. Снег и лед на окнах не тают. По словам горожан, температура в квартирах доходит до 5-7 градусов. В городе больше 270 многоэтажек, и проблема с отоплением у каждого третьего дома, сообщается в сюжете Первого канала "Евразия"

"Ребенок мерзнет, ходит в гамашах, даже в двух, спит практически так же - в теплой пижаме", - рассказала Екатерина Когиль. Как и остальные соседи, она согревается обогревателями, но даже после ее стараний стрелка термометра еле преодолела отметку в 10 градусов тепла.

При этом, по словам горожан, отопление обходится им недешево - в 10 тыс. тенге, и это только треть коммунальных расходов.

По данным канала, город отапливают 20 частных котельных, которые построены в советское время и давно изжили себя. Старое оборудование не может справиться с сильными морозами.

"Когда на улице больше 30 градусов, по нормативам мы должны давать более 90 градусов тепла. Большая часть этих котельных такую температуру не может дать", - прокомментировал заместитель руководителя отдела ЖКХ Сарани Ербол Самекин.

"Чтобы не было этих сбоев и было стабильно тепло, нужно пускать новую котельную. Об этом вопрос ставится каждый год. Эту зиму Сарань кое-как перебьется, а на следующий год Сарань ждет кошмар", - говорит владелец котельной Владимир Чернышев.

Центральную котельную ждут уже три года. Сроки сдачи переносили дважды, но строительство до сих пор не завершено из-за судебных тяжб с генеральным подрядчиком. По подсчетам отдела ЖКХ, новая котельная появится не раньше 2020 года, и выживать горожанам придется как минимум еще две зимы.

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