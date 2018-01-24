Жители нескольких населенных пунктов Казахстана остались в морозы без тепла

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Жители нескольких населенных пунктов Казахстана остались в морозы без тепла24.01.2018
Общество  12:31

Астана. 24 января. Kazakhstan Today - В нескольких регионах Казахстана из-за сильных морозов обострились жилищно-коммунальные проблемы, передает Kazakhstan Today.

В Петропавловске трубы, ведущие в 32 жилых дома, пытаются отогреть огнем. Из-за аномально сильных морозов вода внутри просто замерзла. Как рассказал житель дома Олег Николайчук, сначала перестала идти горячая вода, а на следующий день - холодная. "Говорят, перемерзло на улице, но с 1995 года это первый раз", - уточнил мужчина.

В одном из многоэтажных домов Павлодара, где проживают 150 семей, тоже холодно. Взрослые особенно беспокоятся за детей. По словам одного из жителей дома, ему пришлось временно отправить маленького сына в дом к своим родителям, говорится в сюжете Первого канала "Евразия".

Село Коянды находится всего в нескольких километров от столицы, однако в доме у семьи Ахуновых стоит зимняя температура. Зимние ботинки, джинсы с подштанниками, пуховик, перчатки, шапка - именно так нужно одеваться, чтобы чувствовать себя здесь более-менее комфортно. В доме из-за сильных морозов лопнули батареи и трубы системы отопления. Вся семья с шестью детьми старается не выходить из кухни, обогреваясь газом.

"Морозы выявили слабое звено в системе. Эти проблемы чиновники обещают решить со временем, а пока людям приходится выходить из ситуации самим, по возможности: либо за счет обогревателей, либо отправляться погреться к родным или соседям", - информирует телеканал.
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