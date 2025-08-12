Более 10 млрд тенге из возвращенных активов направили на водоснабжение области Абай 

Фото: gov.kz

Алматы. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Трое чиновников в Алматинской области лишились должностей после скандала с переселением воспитанников детского дома в Баганашыле в Алматы. Информацию подтвердили в акимате региона, передает корреспондент агентства.





Сообщается, что по согласованию с администрацией президента освобожден от должности заместитель акима области Болат Куренбеков.





Также освобождены от должностей руководитель управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов", - проинформировали в ведомстве.





Министр просвещения РК Гани Бейсембаев на брифинге в правительстве подтвердил увольнение чиновников.





По поручению главы государства была направлена комиссия администрации президента. По итогам проверки в отношении ответственных лиц приняты соответствующие меры. По недопущению других ситуаций, на месте работает межведомственная комиссия с участием не только государственных органов, но и общественности. ... Там два руководителя управлений были уволены, уволен и понес административное наказание заместитель акима области", - сказал министр.





Напомним, в марте 2025 года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.





Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.





Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.





По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.





Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.





Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила , что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.





11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.





В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.





Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.





Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек. Он также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашиле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".





21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1.









История с принудительным выселением воспитанников детского дома № 1 в Алматы вызвала широкий общественный резонанс.





В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование , которое проводится администрацией президента.





Также агентство Kazakhstan Today направило в МВД запрос, в котором просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении.





Позже в Министерстве внутренних дел ответили на запрос об участии полиции в выселении сирот из детского дома в Баганашиле.





По факту, указанному в вашем запросе, проводится проверка", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.





Также ранее запрос был направлен в акимат города Алматы, однако ответ агентство не получило. Kazakhstan Today продолжит информировать читателей об ответах от указанных ведомств.





Агентство Kazakhstan Today постоянно освещает ситуацию с детским домом № 1 в Баганашиле и обязательно продолжит информировать читателей о дальнейшем развитии событий.