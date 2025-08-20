Искусственный интеллект будет прогнозировать риски аварий и износ ж/д путей в Казахстане

Рассказать друзьям

Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 14 августа состоялась официальная церемония запуска Казахстанско-Китайского центра электронной коммерции молодежи, а также подписание меморандумов о сотрудничестве между казахстанскими и китайскими компаниями, которые прибыли из провинции Шэньси (КНР), сообщает пресс-служба Лиги молодых предпринимателей Казахстана.





Центр электронной коммерции станет ключевой платформой для реализации экономических проектов и инновационных инициатив в сфере e-commerce и инвестиций. Создание центра является результатом договоренностей, достигнутых на заседании делового совета, где были определены приоритетные направления сотрудничества. Участники форума подчеркнули важность стратегического партнерства Казахстана и Китая, а также готовность молодых предпринимателей обеих стран реализовывать совместные проекты на международном уровне. Было подписано 2 соглашения и начато сотрудничество с 12 предпринимателями из Китая. Думаю, это хороший старт для совместных бизнес-проектов", - отметил председатель Республиканской лиги молодых предпринимателей Казахстана Мерхат Жылкыбаев.





Уже в сентябре в Центре электронной коммерции молодежи Казахстана и Китая планируется запуск пилотных программ и первых версий витрины, в четвертом квартале 2025 года - интеграция с китайскими платформами. А к 2026 году - масштабирование и индустриальная кооперация.





Основными результатами форума стали соглашения о сотрудничестве между Республиканской лигой молодых предпринимателей и Союзом электронной коммерции молодежи провинции Шэньси (КНР) в рамках создания и функционирования Центра электронной коммерции молодежного предпринимательства "Казахстан - Китай", а также в рамках Китайско-Казахстанского Шелкового союза молодежи в сфере цифровой экономики, начато сотрудничество с 12 китайскими компаниями.





Подписанные документы закрепляют намерения сторон в области взаимодействия и реализации совместных проектов, направленных на развитие электронной коммерции, инвестиций, инновационных инициатив, обмен опытом.