09.09.2025, 10:28 432386
На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов
Фото: Минводных ресурсов РК
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации ведет работы по сборке и вводу в эксплуатацию восьми новых трансформаторов на канале имени К. Сатпаева. Завершить работы планируется до конца текущего года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно дорожной карте комплексной реконструкции объекта до конца 2026 года канал имени К. Сатпаева получит в общей сложности 17 новых трансформаторов. Также будет проведена замена 19 насосных агрегатов.
Канал имени К. Сатпаева обеспечивает питьевой водой Карагандинскую и Павлодарскую области, а также город Астану. Водой из канала также пользуются производственные очаги и крестьянские хозяйства этих регионов. Общая протяженность объекта составляет 458 км.
Работы на объекте проводятся в связи с ростом спроса на его водные ресурсы. По итогам реализации проекта улучшится качество водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий, будет обеспечена долгосрочная и безопасная эксплуатация канала", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
09.09.2025, 18:12 176846
Новые правила учета воды без счетчиков вводят в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Новые правила коммерческого учета потребленной воды для водопотребителей, не имеющих приборов учета воды и (или) сточных вод, вводят в Казахстане 19 сентября.
Соответствующий приказ подписал министр промышленности и строительства РК.
В документе говорится, что коммерческий учет будут вести организации по водоснабжению и (или) водоотведению или иные организации, осуществляющие деятельность по заключенному договору с собственником систем водоснабжения и (или) водоотведения населенного пункта.
Коммерческий учет производится исходя из расчета норм потребления коммунальных услуг по водоснабжению в многоквартирных жилых домах и рассчитывается исходя из расхода воды на одного человека в литрах за сутки. Норма потребления определяет среднесуточный объем водопотребления в жилых зданиях аналогичной степени благоустройства при должной технической эксплуатации общедомовых внутренних систем водоснабжения, бесперебойной подаче воды и с учетом местных климатических условий", - говорится в документе.
Норма потребления коммунальных услуг по водоснабжению устанавливается на основе статистики показаний общедомовых приборов учета воды, подтверждаемых председателем объединения собственников имущества или всеми собственниками квартир, нежилых помещений, при непосредственном совместном управлении либо субъектами управления объектом кондоминиума либо управляющим многоквартирным жилым домом.
Данные по фактическому водопотреблению группируются по жилым домам населенного пункта, имеющим одинаковую степень благоустройства и климатические условия.
При расчете учитываются данные по фактическому водопотреблению за последние три года на основе показаний общедомовых установленных приборов учета воды или установленных временно на период натурного обследования фактических расходов воды в многоквартирных жилых домах. Для расчета среднего фактического водопотребления жилого дома используются данные по не менее 20 жилым домам. В малых городах и сельских населенных пунктах допускается их сокращение до количества не менее 10% от общего числа жилых домов в населенном пункте", - сообщает источник.
В случае ежегодного превышения фактического потребления воды физическими лицами сверх установленной нормы организация по водоснабжению вносит в акимат области, городов республиканского значения, столицы предложение по пересмотру действующих норм потребления, рассчитанное по статистике данных натурных измерений в жилом секторе.
В документе также прописано, как рассчитываются нормы потребления в жилых многоквартирных домах.
Норма потребления услуг по водоотведению на человека при отсутствии централизованного горячего водоснабжения принимается равной норме потребления коммунальных услуг по водоснабжению. При централизованном горячем водоснабжении норма потребления услуг водоотведения на человека устанавливается с учетом нормы потребления горячей воды", - уточняется в документе.
Приказ вступит в силу с 19 сентября 2025 года.
Ранее в Казахстане появилась новая методика расчета размера платы за питьевую воду.
09.09.2025, 17:44 176026
Квартиры для сирот незаконно сдавали в аренду в Карагандинской области
Причиной нарушений явилось бездействие ответственных должностных лиц и отсутствие должного контроля
Караганда. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Предназначенные для сирот квартиры незаконно сдавали в аренду в Балхаше, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В ходе проверки выявлены факты незаконного использования государственного жилья. Установлены случаи проживания без договора в квартирах, предназначенных для воспитанников детских домов, инвалидов и многодетных семей. Кроме того, выявлены квартиры, которые на протяжении многих лет сдавались в аренду и находились в пустующем состоянии", - рассказали в ведомстве.
По результатам проверки прокуратурой внесено представление в адрес акима города. Причиной нарушений явилось бездействие ответственных должностных лиц и отсутствие должного контроля.
В результате принятых мер права граждан были восстановлены. Двое жителей Балхаша из социально уязвимой категории - сироты и неполная семья - получили законное жилье, по другим квартирам ведется оформление документов", - уведомили в прокуратуре.
На сегодняшний день акимат проводит инвентаризацию жилищного фонда.
Ранее в Кызылординской области детей-сирот незаконно лишили права на получение жилья.
09.09.2025, 13:45 307106
В Южной Корее полицейский атташе будет контролировать пребывание граждан Казахстана
Фото: depositphotos
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Южной Корее будет назначен полицейский атташе, который будет осуществлять контроль за пребыванием граждан Казахстана, сообщает пресс-служба Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан взяло данный вопрос на постоянный контроль. Все выявленные нарушения будут незамедлительно фиксироваться и передаваться для дальнейшего рассмотрения в уполномоченные органы Республики Казахстан и Республики Корея", - заявили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане внедрят единую систему учета миграции.
09.09.2025, 12:42 349186
Тысячи обращений за 2,5 года: Токаеву доложили о деятельности Конституционного суда
Президент подчеркнул важность последовательной реализации правовых позиций Конституционного суда
Фото: Акорда
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Конституционного суда Эльвира Азимова доложила президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаев о деятельности суда, информирует Акорда.
Как сообщила Эльвира Азимова, за 2,5 года работы в орган поступило более 11 тысяч обращений граждан.
В ходе их рассмотрения судьями Конституционного суда было изучено свыше 5 тысяч правовых норм. По итогам проверки было принято более 300 решений, в том числе 74 итоговых решения на соответствие законов и других нормативных актов Конституции. В результате 20 норм права были признаны неконституционными, а по 25 нормам права даны уточняющие истолкования. На сегодняшний день 41 нормативное постановление исполнено путем внесения изменений и дополнений в законы. На рассмотрении палат парламента в настоящее время находятся 8 законопроектов, в которых учтены правовые позиции Конституционного суда, изложенные в 19 нормативных постановлениях", - говорится в сообщении.
Также Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что граждане, желающие получить более подробные юридические консультации по порядку обращения, могут обратиться в центр приема обращений при аппарате Конституционного суда. Такие консультации уже получили более тысячи обратившихся граждан. На базе центра также предоставляются бесплатные консультации юридических консультантов и адвокатов.
Президент подчеркнул важность последовательной реализации правовых позиций Конституционного суда, который должен оставаться надежным гарантом защиты прав и свобод граждан.
Ранее сообщалось, что в Казахстане увеличилось количество обращений в суды.
09.09.2025, 11:38 391621
Центр обработки данных КГД появится в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству финансов совместно с Министерством цифровизации обеспечить создание отдельного центра обработки данных Комитета государственных доходов, сообщает пресс-служба правительства страны.
Министерству цифровизации поставлена задача обеспечить данный центр необходимыми ресурсами в части ИИ для оказания услуг в налоговом и таможенном администрировании", - говорится в сообщении.
Премьер-министр пояснил, что планируется внедрение механизма сервисного сопровождения налогоплательщика с применением искусственного интеллекта.
Ранее о новом Министерстве искусственного интеллекта рассказали в правительстве.
09.09.2025, 11:27 421656
Токаев назначил двух помощников и советника президента
Фото: Акорда
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил двух помощников и советника главы государства, сообщает Акорда.
В частности, указом главы государства Руслан Желдибай назначен помощником президента - пресс-секретарем президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.
Желдибай в 2010 году окончил Казахский экономический университет имени Рыскулова. Выпускник международной образовательной программы "Болашак". В 2017 году окончил магистратуру Университета Уорик. Работал заместителем председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК, заместителем руководителя канцелярии премьер-министра, пресс-секретарем президента, помощником президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям.
Также указом Касым-Жомарта Токаева Куанышбек Есекеев назначен помощником президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.
Есекеев родился в 1975 году в города Алматы. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, Казахский экономический университет имени Рыскулова и Международную бизнеса-школу Hult. "Бизнес и управление" степени МВА.
Занимал должности директора департамента информационных технологии Министерства финансов Республики Казахстан, заместителя председателя Агентства информатизации и связи, председателя Агентства информатизации и связи Республики Казахстан и председателя правления АО "Казахтелеком".
Кроме того, распоряжением главы государства Марат Ашим назначен советником президента - начальником службы протокола президента Республики Казахстан.
Марат Ашим родился 1987 году в Алматы. В 2008 году в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая получил степень бакалавра в области международного права, в 2010 году - степень бакалавра экономики и бизнеса. В 2010 окончил магистратуру в институте дипломатии Академии государственного управления при президенте РК.
Работал атташе управления кадров департамента администрации и контроля МИД, заведующим сектором протокола президента администрации президента Республики Казахстан, заместителем шефа протокола президента Республики Казахстан.
Ранее президент Казахстана назначил директора Службы по противодействию коррупции.
09.09.2025, 10:48 426271
Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% Дополнено
Фото: Depositphotos
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В целях замедления инфляции будет пересмотрен реализуемый комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции в комплексе с тарифной политикой. Основной упор будет сделан на обеспечение сбалансированности внутреннего рынка, насыщение рынка продукцией и исключение перетоков продукции. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики РК Серик Жумангарин на заседании правительства РК.
По его словам, одной из дополнительных инициатив антиинфляционной политики станет заказ на инвестиции, что обеспечит создание большого количества мелких производств для насыщения рынка отечественной продукцией.
В условиях сохраняющегося инфляционного давления особенно важно обеспечить устойчивый экономический рост. По итогам января-июля этого года рост экономики достиг 6,3%. Приоритетной задачей является удержание текущих темпов роста до конца года. При этом единой целью правительства и Национального банка в ближайшей перспективе является снижение уровня инфляции до 5-6%", - заявил глава МНЭ.
Жумангарин отметил, что в целях недопущения дефицита на внутреннем рынке, обеспечения сырьем казахстанских компаний и, как следствие, увеличения объемов производства переработанной продукции применяются меры нетарифного регулирования.
Для отечественных товаропроизводителей продовольственной продукции обеспечен приоритетный доступ к полочному пространству на уровне 30% от площади. При этом встречным обязательством для субъектов внутренней торговли, получающих меры государственной поддержки, является обеспечение 50% доступа к полкам продовольственных и 20% непродовольственных товаров. Для повышения узнаваемости казахстанских товаров установлены обязательства по наличию специальных вывесок "Сделано в Казахстане" и их размещению в визуально и физически доступных местах.
Будет пересмотрена деятельность социально-предпринимательских корпораций путем их переформатирования в институт, эффективно управляющий активами, стимулирующий экономическую активность в точках роста региона и выступающий катализатором формирования конкурентоспособных устойчивых производств", - сообщил он.
Жумангарин проинформировал, что в целях удвоения ВВП к 2029 году будут обеспечены повышенные темпы экономического роста за счет активной роли государства в стимулировании высокой инвестиционной активности.
По его словам, правительством определены перспективные ниши, такие как автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, химическая промышленность и нефтехимия, восполнение минерально-сырьевой базы, включая редкоземельные металлы, а также переработка продукции АПК, в которых возможно создание экспортных производств с высокой глобальной конкурентоспособностью.
Отраслевыми министерствами совместно с акиматами будет проведена работа по определению перечня проектов с четким пониманием рынка, потребностей инвестиций, предположительным географическим расположением проектов. Общая планируемая сумма проектов "заказа на инвестиции" составит более 5 трлн тенге", - сказал глава МНЭ.
Также совместно с Национальным банком будет разработана программа инвестирования в высокотехнологичные сферы экономики с бюджетом до 1 млрд долларов США с привлечением средств Национального фонда и банков второго уровня.
С учетом поручений главы государства в десятидневный срок будут выработаны конкретные меры по переформатированию инвестиционной политики с акцентом на привлечение качественных инвестиций с последующей разработкой плана действий по кардинальному обновлению системы привлечения инвестиций", - отметил министр.
Как сообщил премьер-министр РК Олжас Бектенов, нестабильность цен оказывает влияние на уровень инфляции (в августе текущего года составила 12,2%).
Мы видим возможности до конца года удержать ее на уровне не выше 11%. Министерству национальной экономики совместно с Национальным банком, акиматами, министерствами сельского хозяйства, торговли, промышленности, энергетики, а также Агентством по защите и развитию конкуренции поручаю принять все необходимые меры по исполнению плана мер по контролю и снижению уровня инфляции", - поручил он.
Дополнено 09.09.2025, 11.45
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства поручил в трехдневный срок определить госорган, который будет ответственным за привлечение инвестиций в страну, сообщает пресс-служба правительства.
Президент акцентировал внимание на том, что вопрос привлечения инвестиций находится в ведении нескольких госорганов. Поручаю Министерству национальной экономики совместно с Министерством иностранных дел в трехдневный срок внести предложения по закреплению одного ответственного госоргана за это направление с внесением соответствующих изменений", - добавил Олжас Бектенов.
09.09.2025, 10:16 270051
О новом Министерстве искусственного интеллекта рассказали в правительстве
Фото: Depositphotos
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК будет создано на базе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Об этом сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев в ходе заседания правительства.
При этом функции по инновационной политике будут переданы в Министерство науки и высшего образования. Разработан проект указа, находится на согласовании госорганов", - уточнил он.
Кроме того, по словам министра, Цифровой кодекс принят в работу мажилисом парламента. Его доработка ведется на базе созданного при мажилисе центра компетенций. Проект кодекса будет опубликован на GitHub на казахском, русском и английском языках.
Документ будет принят в установленные главой государства сроки", - отметил глава Минцифры.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны, поручил создать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.
