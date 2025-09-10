На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов

Канал обеспечивает питьевой водой Карагандинскую и Павлодарскую области, а также Астану

Фото: Минводных ресурсов РК

Рассказать друзьям

Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации ведет работы по сборке и вводу в эксплуатацию восьми новых трансформаторов на канале имени К. Сатпаева. Завершить работы планируется до конца текущего года, сообщили в пресс-службе ведомства.





Согласно дорожной карте комплексной реконструкции объекта до конца 2026 года канал имени К. Сатпаева получит в общей сложности 17 новых трансформаторов. Также будет проведена замена 19 насосных агрегатов.





Канал имени К. Сатпаева обеспечивает питьевой водой Карагандинскую и Павлодарскую области, а также город Астану. Водой из канала также пользуются производственные очаги и крестьянские хозяйства этих регионов. Общая протяженность объекта составляет 458 км.





Работы на объекте проводятся в связи с ростом спроса на его водные ресурсы. По итогам реализации проекта улучшится качество водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий, будет обеспечена долгосрочная и безопасная эксплуатация канала", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.