На ремонт Риддерской ТЭЦ выделили 7,3 млрд тенге

Фото: primeminister.kz

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Усть-Каменогорск. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На ремонтные работы Риддерской теплоэлектростанции из резерва правительства выделили 7,3 миллиарда тенге, ремонт завершится до октября, передает корреспондент агентства.





Из резерва правительства на ремонт станции выделено 7,3 млрд тенге. На капитальный ремонт теплосетей моногорода в этом году направлено 1,1 млрд тенге. Также из местного бюджета направлено более 500 млн тенге на ремонт инфраструктуры, задействованной в производственном процессе", - сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.





primeminister.kz





В рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр с акимом региона Ермеком Кошербаевым посетили Усть-Каменогорскую и Риддерскую ТЭЦ, ознакомились с ходом подготовки к новому отопительному сезону.





Сейчас ведутся масштабные работы по реконструкции Риддерской ТЭЦ. Отмечается, что пусконаладочные работы на ТЭЦ идут в соответствии с намеченным графиком.





Ремонт котлоагрегатов №№ 1, 2, 3 близится к завершению, уже собраны и установлены поверхности экранов, накануне котлы были заполнены водой для дальнейшей промывки.





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Также в ходе визита делегация побывала на Усть-Каменогорской ТЭЦ, где ремонтные работы начались сразу, как только был закончен предыдущий отопительный сезон. В этом году затраты на эти цели составили более 8,6 млрд тенге, почти 1 млрд тенге поступил по программе "Тариф в обмен на инвестиции".





На сегодня готовность станции составляет более 80%, выполнен ремонт 5 котлоагрегатов и 8 турбоагрегатов. Ремонтная программа здесь завершится до октября.





Напомним, около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене.



