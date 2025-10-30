Национальная археологическая служба появится в Казахстане

В настоящее время отчеты по раскопкам не сдаются, учет артефактов ведется частично, из-за чего одни памятники изучаются многократно, а другие разрушаются

Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Поправки в законодательство по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия одобрили в первом чтении в мажилисе.





В частности, поправки предусматривают создание единой автоматизированной информационной системы по археологическим работам, в которой будут аккумулироваться все сведения об объектах историко-культурного наследия, выявленных в ходе археологических работ, и Национальной археологической службы, которую хотят создать на базе Института археологии имени А.Х. Маргулана, сообщает Kazinform





В законопроекте также определены компетенции службы, которая будет обеспечивать научно-консультационную и аналитическую поддержку археологических проектов.





Кроме того, внесены изменения в систему лицензирования археологических работ. Они будут выдаваться сроком на 5 лет на научно-реставрационные и археологические работы, а также будут разделены на плановые и превентивные (внеплановые).





Также в документ внесены поправки, предусматривающие передачу массовых археологических находок и материалов, собранных со всей территории страны, в Национальный депозитарий.





Представляя законопроект, депутат Асхат Аймагамбетов рассказал о проблемах, которые призваны решить поправки в законопроект.





Среди них он упомянул неэффективность системы лицензирования, хаос в археологических данных, отсутствие единого научного центра и системы хранения массовых археологических находок, сохранение археологических объектов после раскопок, а также незаконные раскопки, сообщает Zakon.kz





Сегодня государство не имеет полной информации: кто, где и какие раскопки проводит, что найдено, соблюдены ли научные методики. Даже список памятников рассеян по 42 разным реестрам. Отчеты по раскопкам не сдаются, учет артефактов ведется частично. Из-за этого одни памятники изучаются многократно, а другие разрушаются без внимания. Мы прекращаем эту беспорядочность и создаем цифровую систему археологических работ, где будет все видно - кто и где копает, что найдено, а также отчеты, паспорта памятников, список археологов", - сказал Аймагамбетов.





Также в законопроекте предусмотрен запрет на металлоискатели для "черных археологов", пишет Sputnik





За нарушения предусмотрят штрафы и даже сроки до 12 лет, заявил Аймагамбетов.