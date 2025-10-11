Обновлены условия въезда казахстанцев в Египет, Латвию, Мексику и Россию

Рассказать друзьям

Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Казахстана предупредило казахстанцев об обновлении - Министерство иностранных дел Казахстана предупредило казахстанцев об обновлении условий въезда в Египет, Латвию, Мексику и Россию.





Латвийская Республика





Согласно официальной информации Министерства иностранных дел Латвийской Республики, с 1 сентября 2025 года действует новый порядок въезда в Латвию. Граждане Казахстана, не имеющие латвийского вида на жительство или национальной латвийской визы, обязаны не позднее чем за 48 часов до въезда подать сведения через портал eta.gov.lv





В форме указываются цель поездки, даты и место пребывания, маршрут, контакты, а также данные о службе в государственных или силовых структурах путешественника и его ближайших родственников. За непредоставление либо недостоверную информацию предусмотрена административная ответственность с возможным штрафом до 2000 евро. Исключение составляют дипломаты и лица, совершающие краткосрочные служебные поездки в дипломатические представительства. После подачи данных система направляет подтверждение на электронную почту.





Арабская Республика Египет





Согласно официальной информации посольства Арабской Республики Египет, с 1 октября 2025 года вступили в силу новые требования визового режима Египта в отношении граждан Республики Казахстан:





граждане РК, не достигшие 21 года, не смогут въехать на территорию Египта без сопровождения одного из родителей (отца или матери);

граждане РК, достигшие 21 года, при туристической поездке сроком не более 15 дней, ограниченной зоной Шарм-эль-Шейха, смогут оформить визу по прилете в международный аэропорт Шарм-эль-Шейха;

граждане, планирующие поездку в Каир, Хургаду или другие города Египта, обязаны заранее получить визу в посольстве Арабской Республики Египет в Казахстане.





Мексика





Согласно информации Национального института миграции, опубликованной на официальном правительственном портале Мексики, граждане Казахстана могут въезжать в Мексику без мексиканской визы, если у них есть действующая многократная виза США, Канады, Великобритании, Японии или одной из стран Шенгенской зоны.





Въезд разрешается на срок до 180 дней в целях туризма, транзита или деловых встреч без получения дохода. Виза должна оставаться действительной на весь период пребывания в Мексике. При отсутствии указанных виз необходимо заранее оформить мексиканскую визу в консульстве.





Российская Федерация





На основании положений Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и Федерального закона от 3 декабря 2008 года № 242-ФЗ "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации" в Российской Федерации вводится эксперимент по апробации правил и условий въезда и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства (эксперимент).





Эксперимент включает в себя два этапа пересечения государственной границы Российской Федерации.





Первый этап действует с декабря 2024 года до 30 июня 2026 года в воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации в международных аэропортах Москвы (Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский), а также в автомобильном пункте пропуска "Маштаково" (Оренбургская область). В рамках него осуществляется сбор биометрических персональных данных иностранных граждан.





Второй этап действует с 30 июня 2025 года до 30 июня 2026 года во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и предусматривает выполнение правил организации. Иностранным гражданам, планирующим въезд в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, необходимо не позднее чем за 72 часа до въезда (в экстренных случаях - не позднее чем за 4 часа) направить в приложении ruID сведения о целях въезда и пребывания в России.





В настоящее время заполнение и отправка информации посредством приложения ruID носят добровольный характер. Граждане РК могут въезжать на территорию РФ без подачи заявления через приложение.





Эксперимент не распространяется на следующие категории иностранных граждан:



