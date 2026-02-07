Более 4 тысяч откликов: Токаев поручил анализировать все предложения граждан по проекту новой Конституции

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя конституционной комиссии - председателя Конституционного суда Эльвиру Азимову, заместителя председателя конституционной комиссии - государственного советника Ерлана Карина и члена конституционной комиссии - помощника президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева. Главу государства проинформировали о текущей работе над проектом новой Конституции страны, сообщили в Акорде.





Президент поручил руководству конституционной комиссии по-прежнему внимательно анализировать все поступающие предложения экспертного сообщества и граждан. Он подчеркнул, что следует продолжить работу конституционной комиссии в открытом формате, что позволяет гражданам быть в курсе проходящего обсуждения, более детально знакомиться с содержанием проекта нового Основного закона страны.





Эльвира Азимова доложила, что по проекту нового Основного закона, опубликованному для всенародного рассмотрения на порталах eGov и e-Otinish, поступило более 4 тысяч откликов от населения. В своих обращениях граждане высказываются в поддержку проекта, отмечая, что он соответствует современным реалиям, отражает интересы общества. О поддержке принятия новой Конституции также заявили политические партии, республиканские и региональные общественные объединения.





Азимова также проинформировала, что члены конституционной комиссии продолжат работу по редакциям отдельных статей и пунктов новой Конституции. Комиссия планирует собраться на очередные заседания завтра, 7 февраля, и на следующей неделе.





Напомним, что проект новой Конституции после доработки предложили вынести на референдум. Ранее в Казахстане был опубликован проект Основного закона. Концептуальные изменения направлены на повышение человекоцентричности государства, отражение актуальных ценностей и принципов народа Казахстана, а также повышение эффективности структуры политических институтов республики.



